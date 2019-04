Stéphanie Surrugue: - Jeg har ikke brug for en kæreste

Med udgangspunkt i Paris har Stéphanie Surrugue det meste af verden som sin arbejdsplads. Når hun vågner om morgnen i den franske hovedstad og forestiller sig en rolig dag med kaffe og croissanter, kan et enkelt telefonopkald ændre det hele, hvis en kirke i Paris står i flammer eller det brænder på et andet sted.

Stéphanie Surrugue er en fri fugl. Altid klar til at flyve lige derhen, hvor der er brug for at hun kan rapportere til DRs mange sendeflader. Den 42-årige korrespondent har ingen børn og er ikke gift. Hun ER en fri fugl, og det er et ret bevidst valg. Journalisten og forfatteren har ikke brug for en mand. Hun kan selv, fortæller hun i et interview med Alt for damerne.

- Der er masser af kvinder i samme situation som mig, og nu prøver jeg at sige det her blidt, så må du fortælle mig, hvordan det lyder: Jeg har kun én grund til at skulle have en kæreste. Jeg har ikke brug for en kæreste for at kunne betale mine regninger. Jeg har ikke brug for en kæreste af sociale hensyn. Jeg har ikke brug for en kæreste på grund af sex. Det kan man sådan set godt organisere sig ud af. Så tilbage er der kun, at hvis jeg skulle have en kæreste, så skulle det grundlæggende ene og alene være fordi, jeg var vild med ham. Og det gør det vildt for en mand at skulle leve op til. Når han opdager, hov, hun har faktisk ikke BRUG for mig på andre parametre end de rent følelsesmæssige, siger hun til Alt for damerne.

Selvfølgelig møder Stéphanie Surrugue mænd på sin vej. Men især én ting kan give en potentiel romance dødsstødet fra start.

- Jeg har lært, at når en mand i den indledende fase siger, at han er fascineret af min selvstændighed, så er det ALTID et alarmtegn. Jeg er sikker på, at han er fascineret af min selvstændighed, jeg har bare lært, at lige præcis dét altid ender med at blive problemet. Hvis jeg en dag møder en mand, som meddeler, at han ikke er fascineret af min selvstændighed, så vil jeg være virkelig lettet, siger DRs internationale korrespondent og fortæller, at hun da bliver forelsket med mellemrum.

- Det er ikke, fordi jeg går følelsesmæssigt for lud og koldt vand, men forestillingen om at bo sammen med en mand....puha kan man ikke skabe et meningsfuldt, respektfuldt og skide sjovt forhold, hvor man måske ikke nødvendigvis bor sammen?, siger hun.

Stéphanie Surrugue har været tæt på at ende som sat frue med paracelhus og papbørn. Brudekjolen var endda bestilt, har hun tidligere fortalt. Men som 35-årige droppede hun det hele for det fri liv.

