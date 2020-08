Steril komiker jubler: Far igen

Den 44-årige komiker er blevet far igen

Komikeren Geo er en overlykkelig mand.

Lørdag blev han far igen - nærmest mod alle odds.

'For en mand der er infertil og liiige har fået en søn for 17 mrd. siden, så er det med UBEGRIBELIG stor lykke i skrift-stemmen, at jeg kan fortælle lille Saga kom til verden i går, skriver Geo, med det borgerlige navn Christian Heltboe, på sin Instagram-profil.

Geo blev ramt af testikelkræft i 2011. Han har tidligere fortalt meget ærligt om, at kemobehandlingerne har gjort ham steril, og at han derfor fik frosset sæd ned.

Det har altså nu mundet ud i to sunde og velskabte børn, som han har med Ditte Skovgaard March - Lægen fra Aarhus, som han kalder hende.

Parret fandt sammen i oktober 2015 - nogle måneder efter, at han og ekskonen Christiane Vejlø var gået fra hinanden. De har sammen datteren Effie.

Lille Saga kom til verden på noget nær rekordtid, fremgår det af Geos opslag på Instagram. Bare 29 minutter efter vandet gik, blev hun født.

Geo sender en stor tak - både til jordemoderen, der tog i mod Saga, og til lægen, der skabte hende.

'Stor tak igen til jordemoder, Lærke og også en ret stor hjælp var Læge-Kåre som lige mixede vores DNA og som for 9 mrd. siden sagde: 'Nå Geo, skal jeg lige gøre din kone gravid igen?' Jo tak. Men som jeg også skrev for 17 mrd. siden, så er vores søn mixet i Lars Ulriks barnsdomshjem ligesom Saga er.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til den gode babynyhed fra Geo.