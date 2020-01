Stig Elling alvorligt syg: - En stor mavepuster

Stig Elling har de seneste måneder haft sværere og sværere ved at bevæge sig og foretage simple hverdagsting.

Dette medførte, at han tilbage i november kunne fortælle Ekstra Bladet, at han var gået i gang med et større udredningsforløb, da flere læger havde mistanke om, at han lider af Parkinsons sygdom.

Nu er forløbet slut, og desværre fik 72-årige Stig Elling i dag, mandag, en meget svær besked.

'Fik en stor mavepuster i dag. Fik konstateret det, som jeg ikke havde håbet på. Parkinson. Gudskelov er der hjælp at hente. Andre har det værre', skriver han på sin Facebook-side.

Se også: Stig Elling: - Tiden er inde

Over for Ekstra Bladet uddyber han:

- Det var det, jeg havde frygtet, og det var en mavepuster. Jeg forsøger at tackle den ved at sige, at ingen af os er udødelige. Jeg er trods alt ikke den, der er værst ramt, og jeg har et liv stadigvæk, og der er muligheder og hjælp.

- Men det er klart, at som 72-årig er situationen ikke så sjov, som den kunne være, og det er et nyt liv, jeg skal til at leve.

- Det gamle gode liv med sjov og ballade er slut, men jeg forsøger at se positivt på en svær tid. Det er jeg nødt til, og det skal man gøre, synes jeg. Der er håb forude, fortsætter Stig Elling og tilføjer:

- Til gengæld var lægen, der konstaterede de her ting, meget positiv og havde god tid. Og det var virkelig skønt at opleve, at de havde god tid til mig, så det hele i det mindste er sket på en god måde trods alt.

Fakta om Parkinsons sygdom Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologiske sygdomme.

Ca. 7300 mennesker lever i Danmark med Parkinsons sygdom, men mange flere er som pårørende påvirkede af sygdommen.

Gennemsnitsalderen ved diagnosestillelse er 61 år, men sygdommen optræder dog også hos yngre personer helt ned i slutningen af 20'erne. Parkinsons sygdom har følgende typiske symptomer: Rysten

Muskelstivhed

Langsomme og træge bevægelser Kilde: Parkinsonforeningen

Gå til lægen!

Rejsekongen fortæller, at han nu skal starte et forløb, hvor han tage medicin og skal gennem forskellige undersøgelser.

- Jeg skal lave det liv, der er tilbage - og som forhåbentlig stadig er langt. Men det bliver aldrig som før, og derfor er jeg da lidt ked af det. Og jeg ønsker det virkelig ikke for andre, lyder det fra Stig Elling, der har et klart budskab til andre:

- Når man har nogle symptomer, så skal man bare gå til lægen med det samme. Man skal ikke gøre som mig og gå derhen i for sent. Jeg troede, jeg kunne gå på vandet, og det kunne jeg ikke. Og jeg tror, det kunne være endt anderledes for mig, hvis jeg var gået til lægen før. Ingen af os er udødelige.

Se også: Rejsekonge i sorg: Har mistet sit 'barn'

Se også: Rejsekonge i sorg: Har mistet sit 'barn'

Stig Elling prøver at være optimistisk i den svære tid, og han glæder sig meget over, at han har en skøn omgangskreds.

- Jeg har et stort og dejligt netværk med venner og familie, der hjælper og er positive. Og på Facebook i dag har der også været mange, der har skrevet pæne ord til mig, lyder det fra ham.

Se også: Rejsekongen Stig Elling vinker for alvor farvel til politik