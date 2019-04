Stig Elling: - Tiden er inde

Det var en trist rejsekonge, der i juni kunne fortælle Ekstra Bladet, at han og manden, Steen, havde måttet aflive deres gravhund Lui efter 11 gode år.

Dengang var han slet ikke parat til at lade et nyt firbenet væsen komme ind i hjemmet på Frederiksberg, men nu er ægteparret efterhånden klar.

- Tiden er inde til, at vi må have en ny hund, slår han fast og tilføjer, at der næppe vil gå mere end et par måneder.

Stig Elling og manden Steen med deres nu afdøde hund, Lui. Foto: Stine Bidstrup

- Vi har savnet en hund så forfærdeligt.

- Hvad har I særligt savnet?

- Den kærlighed, der er ved at have en hund, og når man har haft hund i mange år, så er det jo næsten som et familiemedlem, som man ikke kan undvære. Vi kan jo af gode grunde ikke få børn, så det har på en måde været vores børn - uden at gøre det for helligt, slår han fast.

72-årige Stig Elling, der er ambassadør for Bravo Tours, har haft langhårede gravhunde hele livet, og det kommende familiemedlem vil blive den syvende i rækken.

På vej tilbage

Først skal ægtemanden dog have overstået en øjenoperation, ligesom Stig Elling skal helt ovenpå efter en depression, der endte med at føre til først en sygemelding fra kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og siden en definitiv afsked.

- Jeg er ikke helt på toppen, men bedre end før, forklarer han.

- Det har taget tid - længere tid end jeg nogensinde havde troet, siger han ærligt.

- Jeg kan godt mærke, at jeg er blevet en lidt slidt herre på mine ældre år. Jeg har nok kørt lidt for hårdt på. I dag vil jeg anbefale alle at tage en pause indimellem, for det har jeg ikke gjort, og nu får jeg øretæverne, erkender han.

- Er det også noget, en hund kan hjælpe med?

- Ja, det tror jeg. Man får også gået noget mere, når man har hund. Og jeg ved, at Steen også savner en hund rigtig meget, så den står altså øverst på ønskelisten.

Det er endnu ikke afgjort, hvor parret skal have deres nye, firbenede ven fra, da deres faste kennel ikke har nogen hvalpe lige for tiden.

