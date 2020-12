Stiktosset popstjerne: 'Der er noget helt galt'

Mandag middag blev der afholdt pressemøde i Statsministeriet. Her fremlagde statsminister Mette Frederiksen en række nye restriktioner og en delvis nedlukning af samfundet i 38 kommuner.

Blandt andet lukker restauranter, barer, spillesteder og biografer i de pågældende kommuner.

Netop den udmelding har fået popstjernen Joey Moe til at gå til tasterne på sin Instagram-profil.

Her holder han sig ikke tilbage og udtrykker sin vrede over, hvordan regeringen har valgt at håndtere hele coronapandemien.

I opslaget lægger han ikke skjul på, at han langt fra har tillid til regeringen og de danske politikere.

'Da jeg voksede op havde min cirkel én sætning, der den dag i dag stadig resonerer i ekkoerne mellem de høje bygninger. 'FUCK SYSTEMET'. I har på ingen måde min tillid længere, og I har knust underholdningsbranchen såvel som andre brancher og forsøger at få credit for at gøre: 'det nødvendige' når man alt andet end lige må konstatere, at jeres tiltag er kørt af sporet', lyder det fra Joey Moe, der fortsætter:

'Det lyder som en Marvel-film, hvor selv Stan Lee fra graven mener, det er for overdrevet. Så længe at der er flere mennesker, der dør af rygning end COVID-19, så stiller jeg mig ved siden af minoriteten herude og tilslutter mig ekkoet! Der er noget helt galt i Danmark, og det er ikke COVID-19', lyder det fra popstjernen.

De nye restriktioner betyder blandt andet, at Joey Moe må aflyse en række julekoncerter.

Mange reaktioner

På de sociale medier vælter det lige nu ind med reaktioner fra andre kendte danskere i underholdningsbranchen, der ligeledes ser til med bekymrede miner efter de seneste udmeldinger.

Heriblandt flere komikere, der nu også må aflyse deres kommende jobs.

Herunder kan du få et overblik over de mange nye restriktioner:

