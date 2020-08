Stine Bramsen i chok

Sommeren 2020 skulle have budt på det helt store gennembrud for Alphabeat, efter de sidste år fandt sammen igen.

Men gendannelsen af popgruppen kunne ikke have været dårligere timet, fortæller den ene af gruppens sangere, Stine Bramsen, til Ekstra Bladet.

- Det er et momentum, vi ikke får igen. Det kan man ikke bare lige sådan gøre næste år, forklarer hun.

- Det har virkelig været voldsomt, og jeg har været sådan lidt i choktilstand de første par uger over, hvad filan er man så, hvis man ikke er sangerinde, siger hun videre og tilføjer:

- Det er nærmest en lille sorg, kan man godt kalde det.

Se også: Alphabeat: - Det er en kæmpe skuffelse

Stine Bramsen håber, Alphabeat snart kan spille koncerter igen.

- Men lige nu ved jeg ikke om, jeg tror på det, hvis ikke der kommer en vaccine.

Skuffende sommer

Alphabeat har fået aflyst 26 koncerter hen over sommeren, men det er timingen, sangeren ærgrer sig mest over.

- Da vi satte os ned for to år siden og besluttede at begynde at spille sammen igen, så var det ligesom den her sommer, der var endemålet, siger hun.

Se også: Drama i hitband: Her er sandheden om bruddet

- Det havde været en sindssygt fed sommer, hvis ikke corona kom, fortæller den 33-årige sanger.

- Det var der, det hele skulle peake, og det momentum, vi har bygget op til.

Gendannelsen af bandet har ellers været en succes. De har det sidste år blandt andet hittet med 'Shadows' og 'Don't Know What's Cool Anymore'.

- Vi har været taknemmelige over, hvor godt vores sange er gået, siger Stine Bramsen om gruppens comeback.

Se også: Fede vibes: Gense fredagsbraget med Alphabeat