Stine hitter: Hun siger de mest vanvittige ting

Interviewet er egentlig ved at være slut, da Stine Sara Kold pludselig udbryder:

- Jeg har engang fistet en ged med en motorsav.

Den bombastiske udmelding følges hurtigt op med et højlydt grin.

- Ej, det har jeg altså ikke. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra.

Den 36-årige kvinde med Tourettes er på rekordtid blevet en populær skikkelse i det danske land, og interviewet skal egentlig handle om den popularitet, der har ramt hende. På få måneder er hun steget fra 400-500 følgere på Instagram til, at hun nu følges af 63.400 brugere.

Efter optrædener i 'Go aften Live', Ekstra Bladet og P4 var hun steget til 7000 følgere, men da Instagram-fænomet Anders Hemmingsen i torsdags delte en video, hvor hun pludselig udbryder 'jeg har suttet syv pikke i Thailand i går', væltede det ind med nye folk, der ville følge med i hendes liv.

- Det er eksploderet lidt, medgiver Stine Sara Kold, der værdsætter sin nye status som influent. Den kan hun nemlig bruge til at gøre opmærksom på Tourettes, der er skyld i de udbrud, hun ikke selv kan kontrollere.

- Jeg er mega-taknemmelig, for det betyder, at jeg kan nå ud til endnu flere og fortælle dem om Tourettes, og hvordan man kan vende tingene på en positiv måde. Jeg har fået så mange beskeder fra folk, der har Tourettes eller kender nogen, der har, der siger, det har gjort en forskel for dem. Det gør mig glad helt ind i hjertet. Jeg vil gerne tale om det, uden det skal være et tabu, siger hun med tydeligt smil i stemmen.

Stine Sara holder foredrag og fortæller om livet med Tourettes på Instagram. Det er vigtigt for hende at gøre folk klogere på lidelsen. Foto: Per Rasmussen

Tic-skænderi på pizzaria

Hvis hun havde fået følgerskaren efter et besøg i et realityprogram, var hun højst sandsynlig begyndt at jagte en karriere som instagrammer. Det er ikke umiddelbart planen.

- Jeg tænker bare, det er en fantastisk platform. Jeg vil gerne holde foredrag og skabe glæde, og jeg tænker, der følger et vist ansvar med, når man har så mange følgere. Det er vigtigt, at jeg får sagt nogle ting, som folk kan bruge til noget. Det er meget, meget vigtigt for mig, at jeg bruger det her til noget godt, understreger hun.

Hvad er Tourettes syndrom? Tourettes syndrom er en kronisk lidelse, som ses i form af ufrivillige bevægelser, ryk eller trækninger og ufrivillige lyde. De motoriske tics kan for eksempel være trækninger i øjne og ansigt, spjætten med lemmer og knækken med fingre. De vokale tics er utilsigtede lyde eller ord såsom for eksempel brummen, snøften, grynten eller hylen. Har man Tourettes syndrom, kan risikoen for at have andre lidelser som adhd og ocd være større. Sygdommen optræder cirka fire gange så hyppigt hos drenge som hos piger. Kilder: sundhed.dk og psykisksaarbar.dk Vis mere Luk

Nogle gange kan hun analysere sig frem til, hvorfor bestemte sætninger og vendinger flyver ud af munden på hende. Andre gange er hun lige så forbløffet som modtageren. Blandt andet har hun for tiden tics om en 'Lars', og hun aner ikke, hvem Lars er.

- Er du nogensinde havnet i problemer på grund af de ting, du siger?

- Ikke endnu. Jeg er ret god til at forklare, hvad der sker, og hvad der gør, at jeg har de her tics. Men der var engang, hvor jeg var i byen og bagefter på pizzeria. Der fik jeg et langt tic, hvor jeg råbte til en gut, at han var en kylling, og at jeg havde kneppet hans mor.

- Han havde så faktisk selv haft tics som barn, så før jeg fik sagt, at jeg havde Tourettes, triggede det ham til at sige, at hans mor aldrig ville kneppe sådan en grim luder. Det var skægt, for hans comeback kom utroligt hurtigt. Det endte med, at han fik en highfive. Man skal vende det til noget positivt, griner hun.

Direkte adspurgt, om hun ikke kan være nervøs for, at de mange mennesker blot følger hende for at få sig et billigt grin over de voldsomme ting, der kommer uanmeldt ud af munden på hende, svarer hun roligt.

- Det kan da godt være, at der er nogle, der gør det, men det er vel, hvad der følger med. Det kan jeg alligevel ikke gøre så meget ved. Uanset om de gør det eller ej, så vil de stadig blive gjort opmærksom på Tourettes, og hvad det er, siger hun.

