Stine Kronborg gør comeback

Bodybuilder, stripper, poledancer og deltager i flere reality-programmer såsom 'Fangerne på fortet' og 'Paradise Hotel' er blot nogle af de ting, Stine Kronborg har på sit cv.

For tre år siden blev den 40-årige kendis mor til sønnen Leo Columbus, og hun har i dag slået sig ned i Nakskov, hvor hun lever et liv meget langt fra den røde løber.

Hun driver til dagligt cafeen Stine & Leo i Nakskov, og her har Leo, siden han blev født, været med hver dag, så de to har fået mest mulig tid sammen.

Nu starter Leo dog snart i børnehave, og det betyder, at Stine får tid til at vende tilbage som performer.

- Jeg bliver radiovært på Radio Sydhavsøerne i det nye år. Det er lokalradio, og det bliver simpelthen super fedt. Jeg glæder mig rigtig meget. Den første udsendelse med mig går i luften 13. januar, når jeg kommer hjem fra juleferie, og så kommer jeg til at være der en time om dagen fire gange om ugen, fortæller Stine til Ekstra Bladet.

- Jeg er blevet spurgt tidligere, om det kunne være noget for mig, men der kunne jeg ikke få det til at hænge sammen, fordi jeg havde Leo hjemme. Men så spurgte jeg, om vi kunne holde det lidt hen, og nu passer det så super godt, fordi han jo starter i børnehave. Det er rigtig dejligt, at de er så fleksible i forhold til, hvad der passer mig - også i forhold til at jeg stadig skal passe cafeen ved siden af, fortsætter hun og tilføjer:

- Jeg er jo en type, der altid har underholdt, og jeg elsker det! Så jeg har savnet at underholde, nu hvor jeg har været lidt væk fra "scenen" som performer, så jeg glæder mig til at komme lidt tilbage. Det er en del af mig at være på og underholde folk.

Se også: Dansk tv-vært løfter sløret for nye projekter

Vild med radio

Stine kommer til at være alene i studiet, så i øjeblikket er hun i gang med at få styr på alt det praktiske i forhold til at være radiovært. Heldigvis har hun dog erfaring fra tidligere.

- Jeg har været vært på The Voice Radio, så jeg har da prøvet noget lignende før. Jeg elskede det, så det bliver fedt at prøve igen, fortæller hun.

- Jeg får da travlt, men det skal nok gå. Det føles jo ikke som arbejde, når man godt kan lide, hvad man laver, lyder det fra realitystjernen, hvorefter hun tilføjer:

- Jeg får meget frie rammer, så jeg kommer jo nok til at snakke lidt om mit privatliv og mine private oplevelser. Også fordi jeg jo har oplevet meget i musikbranchen, blandt andet da jeg var koreograf for Medina og danser for Infernal. Samtidig skal det selvfølgelig være en god balance, så det ikke bare bliver mig, mig, mig.

Se også: Dansk tv-kendis i grimt uheld: Må gå med klap