Stjerne-skuespiller skifter spor: Det er lidt sent

- Hvordan har det været at lave sæson to af 'Gidseltagningen'?

- Det har været spændende og sjovt. Jeg elsker at lave film og tv og er glad for at kunne kombinere de forskellige medier, man kan arbejde med som skuespiller. Også teater og speak.

- Hvad kan du bedst lide ved at spille rollen som Beate?

- Det, der har været skønt ved min rolle, er, at vores forfatter har skrevet en forholdsvis moden og selvstændig kvinde som 'love-interest' til vores hovedperson. Frem for en ung 'babe' er det ret skønt med en stærk, klog kvinde som modspil.

Foto: Henning Hjorth/Ritzau Scanpix

- Du er jo efterhånden et ret kendt ansigt - hvordan er det at gå på gaden?

- Når jeg møder folk, glemmer jeg lidt, at jeg er skuespiller. Det er, som om jeg ubevidst lægger det lidt til side.

- Er det nyt?

- Det er noget, der er kommet inden for de seneste ti år. Tidligere var jeg meget mere interesseret i anmeldelser, og hvordan de ting, jeg var med i, blev modtaget. Jeg har fået et mere afslappet forhold til det, selvom det stadig er fantastisk, hvis det bliver set af mange eller vækker genklang hos folk.

- Hvad ville du have lavet, hvis du ikke var skuespiller?

- Som tiårig begyndte jeg allerede som statist og var barneskuespiller i mange år efter. Jeg kunne ikke rigtig komme udenom, og jeg var ikke rigtig god til andet. Jeg kunne i hvert fald ikke se det. Men jeg kan fortælle, at jeg er i gang med at tage en bachelor i kunsthistorie. Det er lidt sent.

- Hvordan kom du på det?

- Fra jeg var ung, har jeg knoklet helt sindssygt. Jeg har haft brug for at have noget, der var mit eget, og som var noget andet end skuespillerfaget. Jeg har altid elsket kunst, selvom jeg aldrig har tænkt, at det var noget, jeg skulle beskæftige mig med. Men så søgte jeg ind og er forhåbentlig færdig til sommer.

Privat danner Helle Fagralid par med filminstruktør Ole Bornedal, hvis arbejder hun er meget begejstret for. Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

- Hvordan var det at begynde på en uddannelse, når man er en kendt skuespiller?

- Det er her, jeg bare forestiller mig, at jeg er en ganske almindelig studerende, der bare er lidt ældre end de andre. Og mine studiekammerater er meget søde. Det handler også om, hvordan man selv er. Hvis man kommer ind og tænker, man er en stor stjerne, så reagerer folk. Det samme gør sig gældende omvendt.

- Hvor kan vi se dig det næste stykke tid?

- Jeg har faktisk ikke så meget i kalenderen foreløbig. Jeg skal lave en lille film på Filmskolen, og så er det ellers ret frit. Det er dejligt, og det er også godt at turde have lidt luft.

'Gidseltagningen 2' bliver sendt hver mandag klokken 21 på Kanal 5.

