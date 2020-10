Stjerneinstruktør sælger: Her er prisen

En måneds tid.

Længere skulle der ikke gå, før der blev fundet en køber til Charlotte Sielings eksklusive hjem midt på Østerbro.

'Krøniken', 'Rejseholdet' og 'Forbrydelsen'-instruktørens lejlighed, som kom på markedet i august, er nemlig blevet solgt - langt hurtigere end gennemsnittet i den københavnske bydel, hvor lejlighederne for øjeblikket har ligget udbudt i over 150 dage.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Det betyder altså, at Sieling nu skal vinke farvel til den 193 kvadratmeter store bolig, som hun købte tilbage i 2001. Dengang havde hjemmet dog blot 67 kvadratmeter.

Sidenhen er et erhvervsmål blevet inddraget i lejligheden, som er blevet renoveret - men med originale detaljer som fritlagte bjælker og sprossede vinduer bibeholdt. Det oplyste mæglerforretningen Estate Østerbro i deres salgsmateriale, da lejligheden var til salg.

Charlotte Seiling har solgt hjemmet. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

Prisen

Charlotte Sieling har haft fingrene i flere store, danske tv-succeser; deriblandt 'Borgen' og 'Rejseholdet' - siden hun for alvor begyndte instruktørkarrieren i starten af nullerne - samme periode, hvor hun købte hjemmet på Østerbro.

Her næsten 20 år senere er hjemmet blevet solgt videre til nye ejere, der har lagt 9,6 millioner kroner for at overtage nøglerne til de seks værelser tæt på Søerne i Købehavn, oplyser Boliga.dk.

Den nye ejer - den kendte journalist og tidligere politiske redaktør på Politiken Jesper Thobo-Carlsen - kan således glæde sig over at have fået et afslag med i handlen.

Den sidste udbudspris på Charlotte Sielings Østerbro-hjem lå nemlig på 9.995.000 kroner - næsten 400.000 kroner mere end det endelige hammerslag.

