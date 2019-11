Stjernekok snød familien

De sidste par uger har interesserede danskere kunnet følge mesterkokken Jesper Koch i TV3-serien 'Koch'en på toppen', hvor man får et indblik i hans travle dagligdag på det nye, luksuriøse hotel Alsik i Sønderborg.

Her er han såkaldt 'kreativ gastronomisk direktør', hvilket giver ham ansvaret for alt, hvad der hedder mad, vin og spiritus. Det er ingen smal sag, da hotellet kan prale af hele tre restauranter, en spa-café og ni selskabs- og konferencelokaler.

Jesper Koch står får at håndhæve de høje standarder på Hotel Alsik. Foto: Anders Brohus

Før han kunne træde til i stillingen, måtte han dog finde sine bedste talegaver frem. Det blev nemlig hurtigt klart, at arbejdet i Sønderborg var så krævende, at han var tvunget til at flytte derned med både kone og børn - og de var ikke alle lige begejstrede for idéen.

- Jeg skulle overtale familien til at gøre det. Alle tre børn er jo vokset op i Aarhus, fortæller han.

- Min kone, Birgitte, kommer også fra Aabenraa, så hun var lidt nem at overtale, men så var der jo også Mikkel på 17, Mille Marie på 15 og Mars 11.

Skjult dagsorden

For at overbevise børnene, måtte Jesper tænke kreativt. Han tog dem alle med på en to dages tur til Sønderborg, under påskud af ren afslapning og familiehygge. Han afslørede ikke sit sande ærinde med besøget fra starten, da han først ville se deres reaktion på byen.

Byen blev heldigvis varmt modtaget af børnene, der også var overraskede over, hvor let det var at komme til København via den lokale lufthavn.

- Så sagde jeg, 'kunne I egentlig godt tænke jer at bo her?' Det kunne de ikke se noget problem i, fortæller Jesper Koch.

- Da de gav mig deres velsignelse, var det slet ikke så svært. De er blevet superglade for det. De er bare faldet fuldstændig til.

Selvom det er 25 år siden, han sidst har boet i Sønderjylland, har Jesper Koch bestemt ikke glemt, hvor han stammer fra. Derfor er mindst 60 procent af de råvare, han bruger i maden på hotel Alsik, også fra landsdelen.

- For mig er det en måde at betale tilbage til regionen på, forklarer han.

- Vi er jo en af de få regioner, som stadigvæk sætter en ære i sit køkken. Eksempelvis sønderjysk grønlangkål og det sønderjyske kagebord.

Se, hvordan Jesper Koch klarer skærene på Hotel Alsik, når 'Koch'en på toppen' ruller over skærmen hver tirsdag klokken 20 på TV3.