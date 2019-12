Stod frem med alvorlig sygdom: - Jeg er dybt berørt

Anne Sofie Espersen blev tidligere i år diagnosticeret med multipel sklerose, der er en kronisk, inflammatorisk sygdom i nervesystemet.

Se også: Ramt af kronisk sygdom

Skuespillerinden, der er søster til den tidligere minister Lene Espersen, brugte den efterfølgende tid på at bearbejde nyheden med familie og venner, indtil hun for nylig stod frem og fortalte offentligt om det på sin blog.

Siden er det væltet ind med positive henvendelser til 46-årige Anne Sofie Espersen, der i et nyt blogindlæg sender en tak til alle de mange personer, som har kontaktet hende.

'Det er simpelthen så overvældende at modtage jeres hilsener her på bloggen. Jeg er dybt berørt over den kærlighed og fællesskabsfølelse, som vores lille 'klub' rummer', skriver hun i indlægget, som fortsætter:

'Som ny med diagnosen er det mere, end jeg kunne drømme om at blive mødt af SÅ mange deltagende, søde og opmuntrende stemmer. Og så er jeg faktisk ret imponeret over al den viden, I ligger inde med. Fedt, at vi kan dele,' fortæller hun.

Se også: Efter stor sorg: Nu jubler dansk tv-vært igen

'Livet stoppede et sekund'

Anne Sofie Espersen delte blogindlægget om sygdommen 29. november, hvor hun havde kendt til diagnosen i lidt mere end et halvt år.

'Mit liv crashede i april måned, da jeg efter voldsomme følelsesforstyrrelser blev diagnostiseret med en sygdom, jeg stort set intet kendte til. Jeg sad med en kalender, der var fuldstændig tilplastret, havde netop afsluttet et længere engagement på et teater og var allerede i gang med mit næste job. Pludselig stoppede mit liv på et sekund. Eller sådan føltes det, for da lægen kom ind til stuegang og sørgede for, at jeg diskret blev kørt på enestue, før hun kunne tale med mig, var det, fordi hun skulle overbringe alt andet end good news', skrev hun ærligt i indlægget og fortsatte:

'En hård dom at få, men også en lettelse for mig, fordi jeg længe havde haft en fornemmelse af, at noget ikke helt var, som det skulle være'.

Stjerne hemmeligt gift i Danmark: 'Hurtigt og billigt'

Efter en længere periode med udredning, hvor hun i perioder havde det så skidt, at hun havde svært ved at gå, er hun nu kommet i behandling for sygdommen, som hun forventer at kunne leve et stort set normalt liv med. Derfor kunne hun også gennemføre hele turnéen med 'City Singler' tidligere på året.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anne Sofie Espersen, der oplyser, at hun på nuværende tidspunkt kun ønsker at kommunikere gennem bloggen.