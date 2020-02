Stod frem med narkodømt: Nu er hun single igen

Det var en glad Mariyah Samia, som tv-seerne kender fra programmer som 'Dagens mand' og 'Besat af Bad Boys', der i starten af 2020 afslørede over for Ekstra Bladet, at hun havde fået sig en kæreste.

Hun var nemlig faldet for Emrah, som dog havde en noget broget fortid. Men det var ikke noget, som bekymrede realitybaben.

- Han har siddet inde i seks år i forbindelse med en narkodom. Jeg kendte ham slet ikke i den periode, hvor han sad inde, men han har været åben om det og fortalt mig, at han har siddet inde. Jeg har det fint med det, sagde hun dengang til Ekstra Bladet og fortalte, at Emrah var lige den bad boy, hun havde ledt efter i TV3-programmet.

Mariyah viste Emrah frem, da Reality Awards tidligere i år fandt sted. Foto: Anthon Unger

Nu er glæden dog ikke længere stor, og efter få måneders forhold er Mariyah Samia igen tilbage på singemarkedet. Det bekræfter hun over for Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, lyder meldingen fra 'Besat af Bad Boys'-deltageren.

Ifølge Mariyah skete bruddet, efter hun var utilfreds med Emrahs opførsel til en koncert. Her filmede han ifølge hende en meget letpåklædt kvinde bagfra. Det var hun ikke tilfreds med, og da hun gav udtryk for det, stoppede forholdet.

- Da jeg konfronterede ham med det, sagde han, at han nok skulle blokere mig alle steder og skifte nummer og den slags, siger Mariyah Samia.

Det var kulminationen på en række problemer, der endte med at ødelægge parrets spirende kærlighed.

- Jeg er ked af det, for jeg troede, jeg gik ind i et forhold med en, der elskede mig. Han rev jo fuldstændig tæppet væk under mig. Men han jagter andre piger og flirter med dem åbenlyst. Det er jo komplet ydmygende, at han lægger sådan en video op på Snapchat, når folk ved, at han er kærester med mig. Han sagde, at det bare var en veninde, men jeg vil da skide på, hvem hun er. Når han gør sådan noget, så er han vist ikke min mand, siger hun.

Vil have det sjovt

Mariyah Samia har dog ikke opgivet at finde kærligheden i fremtiden.

- Jeg skal nok finde en god mand. Bad boys hænger ikke på træerne, men jeg skal nok finde en. Og hvis jeg skal finde en kriminel, så vil jeg gerne finde en, der er god til det, så han ikke skal i fængsel og sådan noget, siger hun og fortæller, at det dog ikke skal være lige med det samme.

- Jeg ved, at der findes en god mand til mig derude, men lige nu skal jeg bare være single. Det er også meget sjovere, hvis man er mig. Så skal jeg bare hygge med mine veninder og mine nye kattekillinger, og jeg skal bare i spa og have fokus på skole og arbejde. Jeg skal nyde livet, siger hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Emrah, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.