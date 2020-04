Stod frem på TV2: - Folk bliver trigget

Hellena Rosali og Patrick Maxwell, der er medvirkende i sæson to af TV2-programmet 'Min sindssygt sunde familie', som netop har haft premiere, tilmeldte sig af en særlig grund.

De ønsker nemlig at vise andre, at man sagtens kan leve livet på en anden måde end mange andre.

- Vi vil gerne inspirere mennesket til at få øjnene op for sundhed og økologi. Derudover at der er andre måder at leve på, der gør, at man kan holde sin krop i balance igennem livet, siger Hellena Rosali til Ekstra Bladet.

Familien fra Hillerød får normalt ikke kommentarer fra andre grundet deres livsstil, da deres omgangskreds har vænnet sig til det. Dog har familien oplevet, at folk udefra har fordomme omkring den måde, de har valgt at leve på.

Se også: Det så du ikke i TV2-program: Havde en overraskelse med

- I forhold til de fordomme, der er, tager jeg det som om, at folk bliver trigget af det. Måske fordi de ikke selv kan leve ordentligt. Hvis jeg taler om sygdom og sundhed, og hvis de fejler noget, så oplever jeg tit, at det er det, der går ind og stikker, siger Hellena Rosali.

Til dagligt går deres børn på privatskole, hvor de fleste forældre er økologibevidste, og hvor det ikke er unormalt at være glutenfri.

- Vi sætter os sammen med mennesker, der minder om os selv, og alligevel er vi nok dem, der er vildest, siger Hellena Rosali.

Se også: TV2-familie spiser efter blodtype: Nu skal de undersøges af overlæge

Ifølge familien har deres livsstil også været altafgørende for, at de i dag ikke er syge.

- Vi er alle raske i dag, så det var det hele værd. Vores børn er ikke sengeliggende, hvis de er syge. Det er hurtigt overstået, fordi vi booster deres immunsforsvar, siger Hellena Rosali.

Hellena Rosali har gennem den spirituelle verden fundet en bedre måde at leve deres liv på. For hende er det et livsformål at vise andre, at der er mange variationer, vi kan leve livet på.

- Vi kan holde os sunde langt op i alderen uden medicin, og de fleste sygdomme er jo livsbetinget, siger Hellena Rosali.

I TV2-programmet bliver deres livsstil - sammen med to andre familiers - undersøgt nærmere af Bente Klarlund, der er professor og overlæge på Rigshospitalet.

- Vi skal teste tre familier, som har valgt lige præcis deres vej og har deres idéer om, hvad et sundt liv er. Jeg vil gerne - med vores testmuligheder - se på, hvordan det påvirker deres fysiske og mentale sundhed, sagde overlægen Bente Klarlund i første afsnit.

Du kan se 'Min sindssygt sunde familie' hver torsdag på TV2 og TV2 Play. Her kan du se, om familien - ud fra en lægefaglig vurdering - er så sunde, som de selv synes.