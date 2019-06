Største vanvid i 'Paradise Hotel' nogensinde?

Listen over vanvittige ting, der er sket i den danske udgave af 'Paradise Hotel', er lang. Hvem husker ikke Patrick Brylov, der faldt og slog sig selv halvt fordærvet, sekskanten i poolen eller Rikke Gøranssons dramatiske exit, da hun var deltager.

Men i år bliver galskaben taget til nye højder. En snak om glæden ved at blive slikket bagi udvikler sig således, at Nicolai kort efter giver sin bagdel den helt store skuretur, inden Jonass finder skraberen frem.

Med hjælp fra Teitur, der holder ballerne adskilt, og Sami, der filmer, får han skrabet og poleret sin bagdel. Alt sammen noget, der vises på tv, og da Sami Hansen besøgte Ekstra Bladets tv-studie huskede han tydeligt oplevelsen.

- Det var simpelthen så ulækkert, siger Sami Hansen i videoen, som du kan se over artiklen.

- Det starter med, at Nicolai vasker sit røvhul. Jeg kommer ind og tænker, hvad fanden sker der her. Men fint nok, for man vil gerne have en barberet røv, det er en dejlig følelse, så det gør han så, og så går vi ind på Fortuna (værelset, red.), hvor Jonass siger; 'jeg har prøvet det her mange gange før, så jeg tager skraberen'.

Der er gang i den på 'Paradise Hotel'. Foto: TV3

Selv om Sami umiddelbart trak den nemmeste opgave blandt drengene, var det ikke videre behageligt af den grund.

- Jeg står og filmer det halvt, for på den ene side vil jeg gerne filme, men jeg får det også lidt dårligt, for der var altså helt åbent. Puha, det er ulækkert, lyder det bundærligt.

