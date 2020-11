Støtter minkene: - Det er et massedrab

Bodil Jørgensen dukkede op til filmpremiere iført en minkpels, som et statement til fordel for minkene

De mange mink, der i disse dage må aflives for at bremse coronasmitten, havde søndag også fundet vej til premieren på filmen 'Julemandens datter 2' i skikkelse af Bodil Jørgensen.

Hun var nemlig dukket op på den røde løber iført en pels lavet af vildmink, som ifølge den 59-årige skuespiller godt kunne tages som et udtryk for hendes holdning til debatten.

- Der er ikke noget så fantastisk som en minkpels. Den hjælper en med at holde varmen helt frem til februar. Og jeg er gået en del op i at finde en ordentlig en. Man skal jo ikke drive rovdrift på noget. Men nu må vi se, hvad der sker. Det er jo frygteligt for de mennesker og familier, det går ud over, siger hun og tilføjer:

- Men det er mere en støtte til minkene, det må jeg sige. Det er jo et fantastisk lille, aggressivt dyr med en fantastisk pels.

- Er det noget, der rører dig, med alle de mink der må lade livet i disse dage?

- Ja, jeg synes, det er voldsomt. Der i går så man jo, hvordan de lå på motorvejen. Det er jo et massedrab, der foregår. Men man kan også spørge, om det har været den rigtige måde at holde minkene på. Det kan man jo tage op til revision nu. Jeg har lige været oppe på egnen og spille teater, og der er jo også en del grisefarme, men der har de deres grise gående ude på markerne, og det der er der jo plads til. Man må jo bare tænke på andre måder, siger hun.

Skal optage 'Minkavlerne'

Paradoksalt nok skal Bodil Jørgensen inden længe i gang med optagelserne til den nye sæson af komedieserien 'Minkavlerne' til TV2 Zulu, fortæller hun den fremmødte presse.

- Og det er det absurde ved det. Men det går heller ikke særlig godt i 'Minkavlerne', må jeg sige, lyder det fra skuespilleren.

Bodil Jørgensen er foruden 'Minkavlerne' snart aktuel i 'Badehotellet', og så får hun inden længe travlt med optagelserne til både 'Hvidstengruppen 2', og 'De forbandede år 2'.

