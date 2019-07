- Stoppede aldrig med at være forelsket i Anna Pihl

- Hvorfor tror du, at mange danskere var så glade for 'Anna Pihl'?

- Egentlig handler serien ikke så meget om den store krimihistorie. Det er mere en enlig mor, der skal have tingene til at hænge sammen. Arbejdslivet, kærlighedslivet. Al den slags. Man ser bag om uniformen. Det, tror jeg, har været det primære. Det var aldrig meningen, at der skulle være et stort krimiplot.

- Hvad kunne du bedst lide ved at spille Kim?

- Når man har svært ved at kommunikere med sin egen person, giver det konflikter. Det havde Kim aldrig lært. Når man laver noget, der er en kliché, eller noget alle kender, så skal man også have noget, der trækker den anden vej. Som skuespiller er det interessant at have en bagkant på det.

- Hvorfor tror du, folk var glade for Kim?

- Jeg tror egentlig godt, folk kunne lide sådan en lidt irriterende person, der i bund og grund bare ønsker lidt kærlighed. Det er sådan en, man møder i skolegården. En, man hellere vil tugte end at sige: 'Jeg elsker dig'. Han holdt nok aldrig op med at være forelsket i Anna Pihl i de 30 afsnit.

- Hvordan var sammenholdet?

- Når man skal lave noget, der er langt, kommer der et godt sammenhold. Man er jo fælles om det. Det er det gode ved serier. Man bliver mere sammentømret end med spillefilm.

- Bliver du stadig genkendt som Kim?

- Jeg er ambassadør for Børnehjælpsdagen, og når vi er rundt og lave juletræsfester og sommerfester, og jeg taler med børnene, så er det ikke det, jeg lige har lavet, der er relevant. Det stadig 'Anna Pihl'. Den har et liv. Mere end den har i min bevidsthed, og det er jo meget sjovt. Det har heller aldrig været et problem. Det er lidt arrogant, hvis en skuespiller ikke vil kendes ved det, man har lavet.

- Hvad går du og laver for tiden?

- Jeg har været med i en serie i Helsingør, der er baseret på forfatteren Anna Grues roman 'Den Skaldede Detektiv'. Og så er der snart sommerferie. Den står på en rolig sommer. Det kan næsten ikke være bedre.

- Kunne du forestille dig at lave mere Anna Pihl?

- Da vi var færdige med de 30 afsnit, gad jeg ikke. Men det sidste, vi lavede, var i august 2007. Så hvis man fandt en vinkel, ville jeg ikke have noget imod det. Hvis historien var god, kunne jeg godt lokkes. Efter så mange år kunne det være sjovt at se tilbage.

TRE JEG SELV KAN LI'

1 'Herrens Veje'

Foto: Tine Harden

- Den har været langt over, hvad man egentlig kan forvente. På alle punkter. Det var en virkelig god og relevant historie.

2 'Een gang strømer'

Foto: Ritzau Scanpix

- Der var en god dynamik. Jeg så den første gang, da jeg var 12-13 år, og jeg synes, den havde en god moral. Et fedt soundtrack også. Og biljagter ...

3 'Guldregn'

Foto: Ole Kragh Jacobsen/Pr-foto

- Jeg var samme alder, og jeg synes, det var så spændende. Man var fuldstændig forblændet. Og der var ikke nogen, der havde lyst til at have Torben Jensen efter sig.