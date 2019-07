Stopper som tv-vært

Lisbeth Østergaard har kastet sig over helt nye projekter og har derfor sagt sin tv-kontrakt op

De seneste år har man kunnet opleve den Lisbeth Østergaard som vært på diverse programmer - senest på TV3's nye, store satsning, datingprogrammet 'Love Island'.

Men nu går 39-årige Lisbeth Østergaard helt nye veje. Hun og TV3 har nemlig for nu valgt at stoppe deres samarbejde og dermed også Lisbeth Østergaards tv-kontrakt.

Derfor er hun for nu færdig med at være tv-vært.

Det fortæller hun til ugebladet Her & Nu.

Over for Ekstra Bladet forklarer Lisbeth Østergaard, at hun nu i stedet vil starte sit eget mediekoncept.

- Jeg er i gang med at planlægge at skulle lave mine egne programmer, der skal ramme blandt andet Instagram og andre sociale medier. Vi skal optage første program på fredag, og her er det med Kenny Alexandr (modeskaber, red.), men meget mere kan jeg ikke sige om konceptet lige nu, siger Lisbeth Østergaard hemmelighedsfuldt til Ekstra Bladet.

- Det bliver så spændende, tilføjer hun.

Lisbeth Østergaard var vært på 'Love Island' i efteråret. Tidligere har hun blandt andet også været vært på 'Go' morgen Danmark' på TV2. Foto: TV3

Mere frihed

Ifølge Lisbeth Østergaard tiltaler det hende, at hun nu bliver selvstændig og kan få mere tid til at prøve kræfter med nye projekter, når hun ikke er på en fast tv-kontrakt.

- Det der med selv at kunne bestemme og tilrettelægge min dagligdag, det glæder jeg mig til. Så jeg vil udforske de ting, jeg godt kunne tænke mig at lave. Det her åbner jo en helt ny verden, siger hun med et grin og fortsætter:

- Jeg har også fået mig en agent, og jeg har allerede skrevet en lang ønskeliste til hende om ting, jeg godt kunne tænke mig at lave i fremtiden. Så jeg er meget spændt og glæder mig til at komme i gang med alle de nye ting, siger Lisbeth Østergaard, der netop er blevet færdig med barsel med sin søn Carlo, som hun fik for 14 måneder siden sammen med ægtemanden Ralf Christensen. Sammen har de også sønnen Viggo på fire år.

Ifølge Lisbeth Østergaard er det dog ikke udelukket, at hun vender tilbage til tv igen engang i fremtiden.

- Hvis der kommer det rigtige tilbud, så er jeg da altid interesseret. Så de kan bare ringe, men for nu er jeg færdig med at være tv-vært, siger hun.

- Men jeg går en meget spændende tid i møde. Det er helt sikkert, siger Lisbeth Østergaard med et grin.

