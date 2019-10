Stor ændring i 'Ex on the Beach'

Netop nu vises tredje sæson af 'Ex on the Beach' på både Kanal 4 og Dplay. Men det er allerede besluttet, at der er endnu en sæson på vej, hvor også castingen er i fuld gang.

De to første sæsoner af 'Ex on the Beach' blev filmet på den afrikanske ø Mauritius, og i år blev programmet filmet i en luksusvilla i Grækenland.

'Ex on the Beach' er populært, så nu er castingen til sæson fire allerede i fuld gang. Janus Nielsen.

Dog bliver det helt anderledes, når fjerde sæson går i gang med optagelserne inden længe. For i den kommende sæson bliver den store villa i Grækenland skiftet ud med en helt ny, da programmet denne gang skal optages i helt nye omgivelser, nemlig i eksotiske Brasilien, det bekræfter Discovery Networks overfor Ekstra Bladet.

Så hvis du sidder og tænker, at det lige netop er dig, de mangler til den kommende sæson, så kan du tilmelde dig castingen her.

Herunder kan de se Tessie fra den nuværende sæson forklare, hvordan hun brækkede næsen på en fan.