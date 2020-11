Stor beslutning: Vil prøve noget nyt

Radiovært Sisse Sejr-Nørgaard har valgt at sige sit job på Radio 100 op

Dagene som radiovært på Radio 100 er talte for journalist og radiovært Sisse Sejr-Nørgaard.

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet søndag møder hende til premieren på familiefilmen 'Julemandens datter 2'.

- Jeg har lige sagt op. Så hvis jeg kan lave en åben jobansøgning her, siger hun med et grin og tilføjer lidt mere alvorligt:

- Jeg har sagt op, for nu har jeg været på Radio 100 i to år, så jeg skal prøve noget nyt. Og indtil videre er der mange gode bud i min mailboks, men spread the word: Der er en jule-psykopat på fri fod, hvis det er.

Og det lader da også til, at netop julen kan fylde tiden ud for den jobsøgende journalist, der ifølge eget udsagn er den mest juletossede i det kollektiv, hun deler med kæresten, Esben Bjerre, samt politiker Pernille Skipper og hendes mand.

- De er ret trætte af mig efterhånden. Der er normalt kunstig gran alle vegne, julestjerner i vinduerne, julelys på taget og en oppustelig julemand, fortæller hun.

Sisse Sejr-Nørgaard havde taget sin datter Elly og hendes veninde Dialla med til premiere på filmen 'Julemandens datter 2 - Jagten på Kong Vinters krystal'. Foto: Jonas Olufson

Sisse Sejr-Nørgaard og Esben Bjerre har sammen datteren Elly på seks år.

Foruden sit job på Radio 100 er Sisse Sejr-Nørgaard tidligere vært på P3 og P4, og så laver hun podcast.