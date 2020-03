Stor forvirring om graviditet: Nu forklarer hun sig

- Én ulykke kommer sjældent alene. Baby-lykke er ikke så meget min kop te. Så. Pregnancy is on the to do list', skrev realitystjernen Mariyah Samia i weekenden på en Instagram-story.

Meget kunne derfor tyde på, at 'Besat og Bad Boys' og 'Divaer i junglen'-stjernen ventede sit andet barn. Da Ekstra Bladet spurgte Mariyah ind til graviditeten, skrev hun kort i en sms:

'Jeg føler mig så stresset, så jeg ignorerer det lidt. Til vi kommer tættere på. Jeg kan slet ikke samle mig om det. Og jeg frygter, det bliver et kæmpe arbejde'.

Det viser sig dog nu, at der er sket en stor misforståelse, og at Mariyah slet ikke er gravid. Ekstra Bladet beklager derfor forvirringen og den tidligere misvisende artikel.

- Der er en graviditet, og jeg ejer den, men det er ikke min mave eller mig, der er gravid. Det er min kat, der er gravid. Folk kimer mig ned og skriver en masse ubehagelige beskeder til mig, fordi de tror, jeg er gravid, men det er jeg slet ikke, fortsætter en frustreret Mariyah nu til Ekstra Bladet.

Se også: Dansk tv-kendis jubler: Har scoret ekskæresten igen

Mariyah Samia var for en kort stund med i den aktuelle sæson af 'Paradise Hotel'. Foto: Nent Group

- Jeg forstår slet ikke, hvordan der kan være sket så stor en fejl, at folk har troet, det var mig, der var gravid. Da jeg skrev, at jeg følte mig stresset og ignorerer det, indtil vi kommer tættere på, handlede det jo bare om kattens graviditet. Jeg har på intet tidspunkt sagt, at det var mig selv. Jeg har en spiral, så jeg kan ikke blive gravid. Og det vil jeg heller ikke være lige nu, fortsætter hun.

- Jeg skrev til journalister i går, at jeg ikke kunne overskue at snakke, men at de gerne måtte citere fra min story. Jeg har så meget at se til med fem katte, min datter, job og skole, så jeg ønskede ikke lige at snakke, men at de så kunne tro, at det var en form for bekræftelse på, at jeg selv er gravid, havde jeg da på ingen måde regnet med. Så der er virkelig sket en misforståelse.

Frustreret Blachman: - Vi har ikke engang knaldet

Frygter kattens graviditet

Da Mariyah i Instagram-storyen påpegede, at en ulykke sjældent kommer alene, handlede det om, at hun for nyligt har haft en meget trist oplevelse med en af hendes katte.

- Jeg mistede en af mine katte på grund af en dyrlægefejl under kattens kejsersnit. Så nu står jeg med tre killinger, som skal have mad hver tredje time. Derudover har jeg to andre katte, hvor den ene af dem nu også er blevet gravid, hvilket jeg slet ikke kan overskue, fordi jeg er bange for, at jeg også skal miste den under et kejsersnit, forklarer hun.

- Jeg er så bange for, at historien bliver gentaget, og jeg mister endnu en kat. Det ville være forfærdeligt. Desuden er der også bare SÅ meget arbejde i det, fordi jeg pludselig står med en masse killinger uden nogen mor til dem. Men jeg må bare håbe, det hele går bedre denne gang.

Satser stort: Sker det, så sker det