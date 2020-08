Stor hæder til Mads Mikkelsen

Den danske skuespiller Mads Mikkelsen kan se frem til at føje endnu en pris til samlingen, da han i år modtager hædersprisen på Sarajevo Film Festival, der afvikles 14-21. august.

Det har arrangøren annonceret fredag.

Grundet andenbølgen af covid-19 må danskeren dog væbne sig med tålmodighed, da man har valgt at lave festivalen til en online-begivenhed, hvorfor han må vente til næste år med fysisk at modtage prisen.

'Honorary Heart', som hædersprisen hedder, har en flot historik. Den blev uddelt første gang i 2005 og er siden blev uddelt til individer, der har bidraget til udviklingen af festivalen og film i sydøsteuropa og Balkan.

Mads Mikkelsen har vundet talrige priser. Her en Zulu Award. Foto: Mogens Flindt

Arrangøren nævner, at Mikkelsen får prisen for sit 'enestående bidrag til filmverden', hvor rollen i 'Hannibal' blandt andet fremhæves. Selvom danskeren må vente lidt med at få sin fysiske pris, vil han holde en masterclass for interesserede på årets online-festival.

Blandt de tidligere vindere finder man navne som Angelina Jolie, Benicio del Toro, Robert De Niro, John Cleese og Oliver Stone. Det er første gang, den individuelle pris går til en dansker.

Men tidligere har Lars von Triers 'Breaking the Waves' vundet prisen for bedste film. Det skete i 1996.