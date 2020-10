Stor krise i forholdet: - Det er ikke flovt

I august 2018 stod Kasper Madvig, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel', frem og fortalte, at han havde fundet kærligheden.

Hans udkårne var Michelle Vind, som han mødte i realityprogrammet 'Ex on the Beach', hvor de begge deltog samme år.

Lige siden har de været sammen, de er flyttet sammen og har tilmed talt om at blive forældre i den nærmeste fremtid.

Men nu er knas på tråden, og de to tager derfor en pause fra hinanden.

Det fortæller Michelle Vind i et ærligt opslag på Instagram.

Afviser rygter: - Det er helt skørt

'Der ingen tvivl om, at Kasper og jeg er et godt match og har ikke før nu haft en hård fase. Og den vil jeg gerne åbne op om, dele mine følelser og sætte fokus på dette emne,' skriver hun og fortsætter:



'Kasper og jeg har valgt at tage lidt tid fra hinanden for at prøve at genfinde kærligheden, vi har lige nu svært ved at se, hvordan vi skal få en fremtid sammen, da vores fremtidsplaner er så forskellige. Men vi giver ikke bare op, vi vil kæmpe for at få det til at fungere,' skriver hun videre.

Alt er ikke lutter idyl mellem Michelle Vind og Kasper Madvig. Foto: Olivia Loftlund

Nemt at gå fra hinanden

Realitydeltageren fortsætter med et opråb, hvor hun understreger, at ikke alt er så perfekt, som det til tider ser ud til på sociale medier.



'Det er i dag blevet alt for nemt at gå fra hinanden! Og alle tror, at man skal fremvise et forhold, som var man 'couplegoals'. Det virker næsten, som om det er blevet en konkurrence om, hvem der er bedst,' siger hun og fortæller videre, at hun ikke vil være med til at skabe et falsk billede af sit forhold.

'Der er ingen skam i at snakke højt om problemerne. Det er ikke flovt, at man skændes, ikke enes eller har manglende sexlyst. Det er helt naturligt. Det, der er flovt, er dem, der fremstiller sit forhold som et lyserødt glansbillede af verdens lykkeligste par, når det er noget andet bag facaden. Det giver et forkert og urealistisk billede af, hvordan et forhold er. Ingen almindelige par kan leve op til daglige gaver, smykker, rejser, blomster, uvirkelige couplebilleder osv.,' skriver hun og opfordrer folk til at huske på, at de er gode nok, som de er.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra parret, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Dansk realitybabe deler ærligt billede: - Intet at skamme sig over