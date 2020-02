Stor lykke for dansk tv-kendis: - Jeg glæder mig helt vildt

Tv-seerne kan hver torsdag følge Onur og hans kolleger, når de jagter tyve og hjælper folk på Strøget i København i Dplay- og Kanal 5-serien 'Strøgvagterne'.

Privat er det dog noget lidt andet en tyveri, som Onur i øjeblikket har fokus på. Til august skal han nemlig være far. Det fortæller den glade vagt til Ekstra Bladet.

- Jeg ved ikke, hvordan det er at være far, men vi er meget glade for, at vi snart skal være forældre. Jeg synes, det er svært at forholde sig til, men jeg glæder mig helt vildt, jubler han.

Moderen til barnet er hans kone, som han blev gift med for tre måneder siden. Ægteparret kender ikke kønnet endnu, men det er noget, de har planer om at få at vide, så snart det er en mulighed.

- Vi snakker om det hele tiden, lyder det fra den kommende far.

Se også: Slåskamp midt på gaden: Tæver mand med hundesnor

Som tv-seerne også har set, er jobbet som strøgvagt ikke helt ufarligt.

- Selvfølgelig tror jeg, at jeg kommer til at tænke over det, når jeg går på arbejde. Der kan selvfølgelig være en vis fare ved at gå på arbejde, men det er der også ved at køre i trafikken og gå over krydset. Jeg tror som udgangspunkt ikke, det vil påvirke mig negativt, siger han og fortsætter:

- Jeg tror tværtimod, at det vil styrke mig. Jeg kan forestille mig, at jeg kommer til at hvile lidt bedre i rollen, men savnet bliver nok hårdt. Det har jeg i hvert fald hørt mine kammerater sige.

Onur fra 'Strøgvagterne' glæder sig til at blive far. Foto: Krestine Havemann/Discovery Networks Danmark

Se også: Dansk komiker afslører stor nyhed

Sygemeldt

I øjeblikket har Onur masser af tid til at nyde familielivet og tiden som nygift. Han er nemlig sygemeldt fra vagtjobbet på grund af et brækket ben.

Han understreger, at det ikke er en arbejdsskade, men i stedet er det en fritidsulykke, der nu holder ham fra jobbet.

Men det er ikke nemt for ham at gå derhjemme.

- Jeg savner faktisk at være på Strøget. Jeg er sygemeldt i omkring tre måneder, men jeg kommer stærkt tilbage. Jeg savner mine kolleger og arbejdsgangen, siger han og fortsætter:

- Jeg kan forestille mig, at mine kolleger kommer til at mærke, at jeg kommer tilbage. For det kan jeg bare ikke vente på. Jeg er ikke typen, der skal gå hjemme. Det er jeg slet ikke bygget til. Jeg har alt for meget krudt i røven, som mit arbejde er med til at brænde lidt af, griner han.

Du kan følge Onur og resten af 'Strøgvagterne' hver torsdag på Dplay og Kanal 5.

Se også: Ukendt mand knuser Maschas drøm: - Jeg er så frustreret