Stor nedtur: - Jeg er faldet i

50 dage.

Så lang tid nåede Tobias Friberg at være ædru, inden det gik galt.

For 50 dage siden valgte 'Paradise Hotel'-deltageren at sige stop og begynde på antabus, efter store mængder alkohol var blevet hverdag for den 23-årige realitydeltager.

Faktisk havde alkohol taget en så stor del af magten over hans liv, at Tobias Friberg ofte drak to flasker vodka om dagen og var ude i et regulært misbrug.

Men Friberg fik hurtigt kontrol over sit misbrug og jublede derfor over, at han igen havde fået overskud i hverdagen, og at det gode humør var vendt tilbage.

Men lykken varede ikke længe.

Lørdag gik det nemlig galt, da Tobias Friberg var til fest. Her blev fristelserne for store, og realitydeltageren drak sig fuld.

- Jeg og Ida (kæresten, red.) er ikke sammen mere. Den er lidt hård, og så var jeg til fest i går, og der faldt jeg i, siger han til Ekstra Bladet.

- Derfor har jeg taget antabus igen. Jeg er meget skuffet over mig selv, men jeg havde en dag, hvor jeg røg ud af den.

Op på hesten igen

Tobias Friberg er dog overbevist om, at han hurtigt vil komme tilbage på sporet igen.

- Det er ikke værre, end at jeg bare skal op på hesten igen og videre. Det er en ny dag i morgen. Det var et enkelt fejltrin. Nu tager jeg antabus igen, og så er det bare at kæmpe videre.

Ifølge Friberg kan det være meget svært at holde igen med alkohol, når han er i sociale sammenhænge, og det var, hvad der skete i weekenden.

- Jeg kan godt lide at være alene og bare mødes med mine tætteste kammerater og veninder. Jeg synes godt, at der kan være en tendens til, at når der skal ske noget, så skal der altid være alkohol, og det er svært. Men heldigvis har jeg folk, der støtter mig, siger Tobias Friberg.

- Det er et enkelt 'fuck up', og så er det videre, siger han videre.

