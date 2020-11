Stor nyhed efter milliongevinst: - Hun græd og sagde ja

Tårerne flød, da Sunnvá og Martin onsdag aften kunne lade sig kåre som vinderne af 2020-udgaven af 'Nybyggerne'.

- Den følelse kan slet ikke beskrives. Det er så mærkeligt at tænke på, jubler parret, da Ekstra Bladet kort efter sejren fanger dem på telefonen.

Vinder 2,6 millioner: Nu skal de selv punge ud

Her er det stadig ikke gået helt op for dem, at de har vundet den store præmie, som de forud for finalen også var helt afklarede med, at de måske ikke ville vinde.

- Inden sagde jeg til Sunnvá, at vi jo havde gjort et godt stykke arbejde, så det er okay, at vi ikke vinder. Men så lige pludselig at vinde var helt: 'whaaaat! Hvad sker der?', fortæller Martin, mens Sunnvá slet ikke kan huske øjeblikket.

- Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg tror bare, min krop var lukket ned eller noget, lyder det med et grin fra hende.

'Vi skal giftes'

Da TV2 umiddelbart efter sejren var med hos parret, kunne de dele flere glædelige nyheder. Her løftede de nemlig sløret for, at bryllupsklokkerne snart ringer for parret.

Til Ekstra Bladet fortæller de, at det er en måneds tid siden, at Martin var på knæ.

- Vi var på slotsophold i Kokkedal på en surprise-tur, hvor vi fik god mad og vin og hyggede os. Så tænkte jeg, at jeg skulle på knæ, siger Martin og afslører, at han har haft frieriet i tankerne længe - faktisk før 'Nybyggerne'-optagelserne startede.

- Jeg skulle bare lige finde det rette tidspunkt, men det var svært. Så jeg tænkte, at nu gør jeg det bare.

Hvordan var reaktionen så?

- Hun var glad. Hun græd og sagde ja, griner Martin, mens Sunnvá fortæller, at det kom som en overraskelse for hende.

Dét sker der med 'Nybygger'-husene

Sunnvá og Martin er vinderne af 'Nybyggerne' 2020. Foto: André Blinkilde / TV 2

Mangler det praktiske

Med 'Nybyggerne'-sejren følger naturligvis også huset, som parret flytter til Silkeborg for at bo i. Men hvornår det sker, ved de endnu ikke.

- Vi ved det slet ikke endnu. Der er jo alle de her overdragelsesperioder, og vi har en lejlighed, vi skal sælge, og vi har arbejde, vi skal passe. Så vi skal lige have koordineret det hele, så vi tager det lidt, som vi kommer, siger parret.

Det gælder også de børnebørn, som Sunnvá og Martins familiemedlemmer gerne snart ser komme til verden.

- Nu har vi lige fået et hus, og vi skal giftes. Vi tager det stille og roligt og ét skridt ad gangen, og så ser vi, hvad der sker.

TV2-parrets millionsucces: - Penge er ikke det vigtigste

På grund af corona bliver der ikke alt for meget fejring for parret.

- Vi har otte gæster, som vi skal hygge med og have en fest. Og så håber vi, at vi kan holde en indflytterfest her, når corona er overstået, lyder det fra de lykkelige vindere.

