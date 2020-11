Stor sorg kort inden fødslen

Med kun en uges tid til termin er realitystjernen Amalie Szigethy og hendes familie blevet ramt af en stor sorg.

Amalie Szigethy har nemlig mistet sin far, Thomas Szigethy, der gik bort fredag - 58 år gammel.



Ekstra Bladet har været i kontakt med Lotte Lytton Kejser, der er mor til Amalie Szigethy. Hun bekræfter dødsfaldet, men ønsker ikke at gå i detaljer omkring omstændighederne på nuværende tidspunkt.

Kejser fortæller, at hele familien er i sorg over dødsfaldet.

- Det er en tomhed. Det er en sorg, som man ikke kan sætte ord på. Thomas har fire børn, og det femte barnebarn kommer i næste uge, og jeg sidder og tænker, at når der bliver taget et liv, bliver der skabt et nyt. Der er mange tanker, der går igennem hovedet lige nu, som er svære at beskrive, siger hun.

Her Amalie sammen med Thomas, da hun blev gift med Peter Birch i Mexico i 2011. Foto: TV3

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Amalie Szigethy.

- Hun har meget at tænke på lige nu. Så hun skal nok vende tilbage, når hun er klar. Lige nu er mit fokus på at være der for mine børn. Det er det vigtigste, lyder det fra Lotte Lytton Kejser, der derudover henviser til et Instagram-opslag, hun har delt i forbindelse med Thomas' død.

Rasende Amalie: - En kæmpe fejl!

Rørende hilsen

Her sender hun en rørende hilsen til Thomas. De to blev skilt, da Amalie var helt lille, men har siden bevaret et venskabeligt forhold.

'Kæreste Thomas. Du er på den anden side nu. En stjerne er slukket på jord, men en stjerne er tændt på himlen, hvor du vil funkle og blinke til os. Tak for mine børn og din kære og omsorgsfulde måde at være på. Din sjove, kloge og underfundige person gav os noget at tænke på og tænke over', skriver hun og fortsætter:



'Du efterlader dig 4 dejlige og smukke børn, 4 smukke børnebørn, en stor familie og venner tilbage fra Chili tiden, der vil mindes dig med et smil på læben. Du vil altid bo i mit sind og i mit hjerte', skriver hun videre.

Her ses Amalie sammen med sin mor, Lotte Lytton Kejser, til TV Prisen i starten af året. Foto: Linda Johansen

I opslaget fortæller Lotte Lytton Kejser, at Thomas til tider levede et hårdt liv, men at det var alt for tidligt, at han gik bort.'Du levede hårdt, og og du gik bort for tidligt. Men du kendte prisen', skriver hun videre og fortsætter:'Du ringede til mig den 20 august hvert år og ønskede mig tillykke på vores bryllupsdag. Det siger jo alt. Du elskede kvinder og var en gentleman. Du samlede mennesker op, der var i nød, du sørgede for, at dine kære aldrig manglede noget. Dit hjerte var fyldt med godhed og kærlighed', skriver hun videre om Thomas.

Efter få måneder: Single igen

'Du gav alt, hvad du var. Du var ægte og rigtig...og nu, hvor du ikke er her mere, mærker jeg for alvor, hvilken indflydelse du havde i mit liv og i vores børns liv', skriver hun afslutningsvis.

Amalies forældre, Thomas Szigethy og Charlotte Lytton Kejser, blev skilt, allerede da Amalie var lille. Efterfølgende fandt hendes far en ny kone, som han siden har fået to børn med. Derudover har Amalie også en storebror på faderens side.

Thomas Szhigety kommer oprindeligt fra Ungarn og mødte som 19-årig den to år yngre Charlotte Lytton Kejser. Dengang var han fest- og koncertarrangør. Derudover har han stiftet magasinet Chili.