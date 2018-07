Storbarmet Klæstrup-søster: Sådan bliver jeg kendt

Sasha Klæstrup afslører sine drømme om at blive en realitystjerne, som alle kender og husker

Tidligere på ugen troppede den mellemste Klæstrup-søster, Sasha, op på den røde løber til gallapremieren på 'Mamma Mia'.

Her var hun til øredøvende Abba-musik omgivet af andre danske kendte, blandt andet Mette Blomsterberg, en håndfuld 'Vild med dans'-dansere samt sin egen søster, og befandt sig således på det rette sted.

Kom HELT tæt på de letpåklædte Klæstrup-søstre

Den 26-årige studine har et indædt ønske om at blive en fast bestanddel af det danske klientel af realitystjerner.

- Det kunne jeg godt tænke mig. Det kunne være spændende, siger hun med sin lollandske dialekt.

Sasha Klæstrup er da også på rette vej. Hun har for nylig medvirket i 'Divaer i junglen' - et program, hvor en række kendte kvinder dyster mod hinanden et sted i troperne.

'Robinson' er målet

Konkurrencemæssigt var det dog ikke nogen udpræget succes, eftersom Klæstrup-søsteren røg ud af programmet ret tidligt.

Ikke desto mindre har det givet hende masser af blod på tanden til at slå sig løs i et andet program.

25-årig superbabe fra Lolland: Derfor gifter jeg mig med en muslim

- Den er lidt svær, men så skulle det måske være 'Robinson'. Jeg ville være vildt dårlig, og jeg ville ryge ud efter én dag, men jeg kunne godt tænke mig at prøve, siger hun.

Vil udfordre sig selv

Sasha Klæstrup har en datter og læser en håndfuld fag på VUC, der er et uddannelsessted for voksne, hvor man kan tage gymnasiale enkeltfag.

Selvom det kunne lyde som udfordringer nok i sig selv for nogen, rækker det ikke for Klæstrup.

- Jeg vil gerne være med, fordi jeg godt kan lide at udfordre mig selv, og nu røg jeg ud af 'Divaer i junglen' så hurtigt, at jeg nåede aldrig at udfordre mig selv.

Hvis du troede Nikita Klæstrup var fræk - så dyrk lige hendes søster

Hun regner ikke med, at hun kan leve af at være med i programmer som 'Robinson', og derfor går hun også nu og spekulerer på, hvad i alverden der skal ske i fremtiden.

- Jeg har svært ved at finde ud af, hvilken uddannelse jeg skal tage. Så lige nu tager jeg forskellige fag, og så håber jeg, at det en dag går op for mig, hvad jeg vil, siger Sacha Klæstrup.