Stort kendisbryllup: Nu skal danske tv-værter giftes

Lørdag klokken 13.00 ringer bryllupsklokkerne for tv-værterne Lasse Sjørslev og Josefine Høgh.

De to blev forlovet i september, men har allerede nu - kun tre måneder efter - valgt at sige ja til hinanden ved et storstilet kirkebryllup.

Brylluppet kommer til at foregå i Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde, hvor det forventes, at en lang række kendte tv-værter, heriblandt Mette Cornelius og Signe Vadgaard, deltager.

Efter selve ceremonien fortsætter festen på Lundsgaard Gods i Kerteminde for den nærmeste familie og venner - og derfor er pressen ikke velkommen her, men kun foran kirken.

Josefine Høgh er vært på DR. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Det var tilbage i marts i år, at 30-årige Høgh og 45-årige Sjørslev afslørede, at de havde fundet kærligheden hos hinanden, og at de nu var et par.

- Jeg vil da gerne bekræfte, at vi er kærester. Vi er glade for hinanden, sagde Lasse Sjørslev, der er nyhedsvært på TV2, i den forbindelse til ugebladet Her&Nu.

Kun et par måneder efter gik Sjørslev så på knæ for sin udkårne.

- Jeg friede til hende sidste lørdag på hendes 30-års fødselsdag, hvor vi var omgivet af gode venner og familie, sagde han i den forbindelse til Billed-Bladet.

- Jeg friede til hende, fordi hun er smuk udenpå og indeni. Og det faldt heldigvis i god jord, sagde han videre.

Her skal brylluppet stå. Foto: Ritzau Scanpix/Leif Schack-Nielsen

Skilt

Lasse Sjørslev blev i 2009 skilt fra moderen til sine to børn. I et interview til ALT for Damerne fortalte han åbent om det svære brud.

– Det er klart, at det er hårdt at splitte en familie op, som du har skabt. Især når der er børn involveret. Heldigvis tror jeg altid på, at solen kommer til at skinne igen, og for mig har det været vigtigst at holde fokus på, at mine unger kom bedst muligt igennem det, sagde han.

Efter skilsmissen fandt han sammen med TV2-kollegaen Natasja Crone, men de to gik fra hinanden igen i 2016.

Josefine Høgh brød i december sidste år med ejendomsmægleren Michael Gundlev Pedersen, som hun havde dannet par med i mange år, og kort efter fandt hun sammen med Sjørslev.

Josefine Høgh slår dagligt sine folder som vært på DR Sporten og er datter af den kendte fodboldspiller Lars Høgh, der er syg af kræft.

Syg af kræft

Tilbage i august 2018 fortalte den tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh, at han var ramt af kræft, og at situationen var alvorlig.

I november lød det, at en operation for en kræft-tumor i bugspytkirtlen var forløbet godt, og i januar var han tilbage på træningsbanen i Brøndby og for landsholdet, hvor han er målmandstræner.

Men i oktober i år viste det sig, at kræften atter var vendt tilbage.

- Helt ærligt så har jeg det faktisk godt, men lægerne siger noget andet. Jeg har fået et tilbagefald, sagde Høgh i 'Go' aften Danmark',

- Det var noget af en mavepuster for mig og min familie. Vi var der sammen allesammen. Jeg har haft fokus på at blive rask og komme ud og sparke bolde og få et normalt liv, men jeg havde lige 14 dage, hvor jeg ikke vidste, hvilket ben jeg skulle stå på, sagde han videre.

