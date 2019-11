Streaming-gigant dropper stor dansk serie

Der bliver ingen serie om Pelle Eroberen på HBO Nordic.

Serien, der skulle være en fortsættelse i otte afsnit af den Oscar-vindende film 'Pelle Erobreren' fra 1987, er nemlig blevet droppet af streamingtjenesten.

Det skriver DR.

Trist for alle

Serien skulle blot hedde 'Erobreren', og den ville være den første danske serie produceret af streamingtjenesten. TV2 havde allerede købt rettighederne til at vise serien, ligesom Filminstituttets Public Service Pulje har givet 21 millioner kroner til projektet.

Der har dog ikke været penge nok til at få budgettet til at hænge sammen. Det fortæller Hanne Palmquist, Commissioning Editor and VP Original Programming hos HBO Nordic.

- Det er virkelig trist for alle involverede, at 'Erobreren' ikke nåede hele vejen til produktion hos HBO Nordic. Jeg vil især gerne takke Per Fly og Rasmus Heisterberg, to af dansk fiktions helt store talenter, der har leveret kreative koncepter og manuskripter af meget høj kvalitet, siger hun i meddelelsen.

Dermed bliver der intet gensyn med Pelle og Lassefar fra 'Pelle Erobreren' i denne omgang. Det var ellers planen, at selskabet SAM Productions skulle have produceret serien.

De står bag store danske seriesucceser som 'Forbrydelsen' og 'Borgen'.

Streamingtjenesten HBO Nordic skriver, at man inden for et par uger vil præsentere den første danske serie fra HBO Nordic.