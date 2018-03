Stresset Peter Ingemann: Sådan overkom jeg hård periode

'Størst'-værten malede stakit, begyndte at motionere og gik ture med sin hund for at koble fra efter en stresset periode

I maj 2017 meddelte tv-værten Peter Ingemann, at han havde arbejdet for meget og således havde slidt sig selv ned på faretruende vis.

Derfor så han ingen anden udvej end at holde en lang pause fra jobbet, så han kunne komme til hægterne igen.

Nu er Peter Ingemann tilbage, frisk og frejdig.

Han forklarer, at det krævede en afkobling fra arbejdet, lange gåture og masser af frisk luft.

- Jeg malede stakit i sommerhuset, og jeg begyndte også at løbe. Jeg gik ture med hunden - den er helt ødelagt nu. Jeg gik kilometer efter kilometer med den, siger han med et glimt i øjet.

- Jeg hørte også, at man skulle begynde at lægge puslespil, men der nåede jeg ikke til. Jeg har et puslespil med 2000 brikker liggende derhjemme, tilføjer han.

Lærerig sygdom

Peter Ingemann, der er uddannet journalist ved Danmarks Journalisthøjskole, fortæller, at han lærte en ting eller to om sig selv, efter han indså, at det var tid til at trække sig.

- Man lærer at mærke efter, og jeg mærkede efter i tide. Der var en skibsreder, der engang sagde: 'Rettidig omhu', og det var rettidig omhu, siger han og fortsætter:

- Jeg kunne måske godt have fortsat i det gear nogle måneder eller år endnu, men det føltes ikke sundt, så jeg valgte at sige nok er nok, og heldigvis syntes min arbejdsgiver også, at det var fornuftigt.

- Det var ikke første gang, at de hørte det, tror jeg, tilføjer han.

Peter Ingemann var på den røde løber til Billed-Bladets prisoverrækkelse TV-Guld. Han løb med prisen i kategorien 'Årets mandlige underholdningsvært'. Foto: Mogens Flindt

Da Peter Ingemann fortalte omverden, at han ville være væk fra skærmen i en rum tid, havde han netop afsluttet en sæson som vært på 'Nybyggerne' og Størst'.

Overfor Billed-Bladet fortalte han, at han kunne mærke sin puls banke ekstra hårdt.

- Jeg har valgt at trække stikket, og jeg har aftalt med min kone Trine og min chef på TV 2, at jeg holder en god, lang sommerferie frem til august, siger den 44-årige Peter Ingemann til Billed-Bladet og fortsætter:

- Nu har jeg været vært i 14 år, og de seneste måneder har været ekstra hårde. Jeg har både lavet 'Nybyggerne' og 'Størst', og jeg kunne specielt mærke, at en tur til Canada - lige efter jeg havde været i USA - fik min puls til at banke ekstra hårdt. Derfor valgte jeg at lytte til min krop.

'Størst' er tilbage

Peter Ingemann vendte tilbage til skærmen i juletiden og i januar med tre nye afsnit af 'Størst', hvor han besøger Israel, Fransk Guyana og det dansk-tyske grænseland.

Ingemann planlægger at køre fra sønderjyske Højer til toppen af Skagen på en Puch Monza Juvel - den samme type knallert, som han var en stolt ejer af i sine unge år.

Det bliver efter planen dokumenteret af TV2, der vil lave en programserie ud af turen.