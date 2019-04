Stripper og dj fra tv finder sammen

Cecilie Harder og Claes Langg faldt for hinanden i 'Ex on the beach' og planlægger at flytte sammen. Foto: Mogens Flindt

Der er amoriner i luften i reality-land.

De to deltagere i årets sæson af 'Ex on the beach' Claes Langg og Cecilie Harder er officielt et par, efter de er vendt hjem til Danmark.

Det fremgår af et Facebook-opslag.

Over for Ekstra Bladet glæder Cecilie Harder sig naturligt over nyheden.

- Det er dejligt, at der ikke kommer flere spørgsmål om, hvorvidt vi er kærester eller ej.

- Jeg havde gået og ventet på, at han ville spørge, om det skulle være os to, så jeg blev jo glad, da han gjorde det, siger Cecilie Harder.

Over for Se og Hør fortæller Claes Langg, der ernærer sig som dj, at han i et stykke tid ville spørge Cecilie Harder, om hun ville være hans udkårne.

Han ventede dog til det helt rette tidspunkt.

- Det var ikke, fordi vi ikke ville. Det skulle bare være perfekt og romantisk, siger Claes Langg til ugebladet.

Flytter sammen

Cecilie Harder, der er tatovør og stripper, bor i Skive. Claes Langg bor Randers, men de vil ikke afvise, at parret i fremtiden slår pjalterne sammen.

- Vi bor skiftevis i Skive og Randers og håber på at flytte sammen.

- Jeg har ingen ide om, hvor det skal være. Jeg har svært ved at flytte fra skive, og Claes har svært ved at flytte fra sin store gård i Randers, siger hun.

Cecilie Harder fortæller, at hun faldt for Claes Langg, fordi han er forstående og tålmodig.

- Det har man brug for, når man er sammen med mig. Jeg er lidt en 'drama queen' og vil have tingene på min måde, siger Cecilie Harder.