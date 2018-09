Styrer 'Vild med dans': Jeg er, som jeg er

- Nej. Det er det nemlig ikke. Det er at tilføje.

Jens Werner er klar i spyttet, da Ekstra Bladet fanger den garvede 'Vild med dans'-dommer over telefonen for at spørge, hvorfor han afbryder sine kolleger mere end nogen anden i programmet.

I den nuværende sæson af 'Vild med dans' har Jens Werner afbrudt sine meddommere otte gange, hvor nummer to, Britt Bendixen, kun kan bryste sig med to afbrydelser.

Det viser Ekstra Bladets optælling.

'Villd med dans' - Så meget snakker dommerne Nikolaj Hübbe

Program 1: 3.40 min.

Program 2: 4.31 min.

Program 3: 3.59 min. Afbrydelser i alt: 0 Tid i alt: 12.10 min. Anne Laxholm

Program 1: 3.04 min.

Program 2: 3.29 min.

Program 3: 3.37 min. Afbrydelser: 0 Tid i alt: 10.10 min. Britt Bendixen

Program 1. 4.59 min.

Program 2. 5.21 min.

Program 3. 5.34 min. Afbrydelser: 2 gange (2.16 min.) Tid i alt: 15.54 min. Jens Werner

Program 1. 5.17 min.

Program 2. 5.51 min.

Program 3. 5.28 min. Afbrydelser/tilføjelser: 8 gange (2.49 min.) Tid i alt: 16.36 min. Sådan gjorde vi:

Tidstagningen er påbegyndt, når Christiane Schaumburg Müller har givet ordet, og dommeren begynder sin talestrøm. Tiden stoppes, når dommeren er færdig med at give feedback. Afbrydelser er registreret, når en dommer tager ordet, uden de har fået besked på det af værten.

Men Jens Werner mener ikke, at han afbryder. Han tilføjer, og det er noget helt andet.

- Man må ikke bruge ordet afbryde, så tager jeg afstand fra det. Man må sige at tilføje, lyder det fra Jens Werner.

Jens Werner er dog enig i, at Britt Bendixen og han selv 'tilføjer' mere til programmet end Nikolaj Hübbe og Anne Laxholm, som endnu ikke har afbrudt kollegerne, når der afgives kritik til danserne.

- Britt og jeg er måske lidt mere impulsive, hvis vi hører noget fra Nikolaj og Anne, som vi godt lige vil byde ind til og runde af, så holder vi os ikke tilbage. Nikolaj og Anne siger, hvad de skal sige og ikke mere end det.

- Produktionen siger, at vi skal byde ind med noget, hvis vi har noget på sinde, fordi det også liver programmet op og giver det liv, lyder det fra Werner.

Ifølge Ekstra Bladets opgørelse, har Jens Werner på sine otte afbrydelser taget to minutter og 49 sekunder, hvor Britt Bendixen har været mere effektiv med sine to afbrydelser. Her har hun fået 2 minutter og 16 sekunder mere taletid.

Britt og Werner taler mest

Udover at afbryde flest gange, lægger Jens Werner sig også på en flot førsteplads, når det kommer til at tale længst tid af dommerne. Her lægger Britt Bendixen sig lige efter den hurtigsnakkende dommer.

At den ene halvdel af dommerbordet taler mest, er Jens Werner ikke enig i, da de ved sæsonens afslutning har talt lige meget ifølge Werner.

- Det kan godt være, at Britt og jeg taler mere en Nikolaj og Anne, men laver man det over en sæson, så er tiden givet meget nøjagtigt ud, så vi alle får lige meget taletid.

Hvis Jens Werners forudsigelser skal holde stik, så skal Anne Laxholm få munden på gled, da hun har talt hele 6 minutter og 26 sekunder mindre en Werner, og det er kun efter tre programmer.

Her er Jens Werner ved at vise danskerne, hvordan man vrikker med hofterne. Foto: Mogens Flindt

Udover at tale meget er Werner også kendt for at rejse sig op fra sin stol for at lære nydanserne et par dansetrin.

Og ifølge Werner, så er det noget, der opstår spontant i programmet.

- Det er et liveprogram, så det er svært at planlægge præcis, hvad det er. Det er klart, at når vi er i de første programmer, hvor nydanserne skal se, lytte og lære, hvordan det egentligt skal gøres. Så ved de også, hvad de skal gøre bedre.

Selvom man hjemme i stuerne skulle have lagt mærke til, at nogle af dommerne taler mere end andre, så må man ifølge Jens Werner leve med det. Han kommer ikke til at ændre på sin fremtoning.

- Jeg er, som jeg er, og det kan der ikke laves om på, slutter dommeren.

Hele interviewet med Jens Werner blev gennemført uden afbrydelser, men med masser af tilføjelser.

