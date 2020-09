Succes-Stine: Tjener kassen

2019 var et økonomisk godt år for 33-årige Stine Bramsen. Det viser det netop offentliggjorte regnskab i virksomheden Fiftyseven ApS.

Bruttofortjenesten - indtægter fraregnet en række udgifter som varekøb - lød i året på 892.069 kroner. Det er næsten en fordobling i forhold til 2018, hvor beløbet lød på 472.008 kroner.

På bundlinjen er der også en markant forskel på de to år. Mens 2018 viste et underskud på 123.603 kroner, så kom Alphabeat-stjernen Stine Bramsen tilbage i overskud i seneste år. Her lød plusset på 394.810 kroner efter skat og lønninger.

Se også: Stine Bramsen i chok

Lønnen til firmaets ene ansatte løb i 2019 op i 587.197 kroner, hvilket svarer til en månedsløn på 48.933 kroner, hvis alle pengene er gået til Stine Bramsen selv.

Udover lønnen udbetaler hun 110.600 kroner af overskuddet i udbytte.

De resterende 284.210 kroner bliver i firmaet, hvor egenkapitalen nu lyder på 2.799.832 kroner - størstedelen af dem har hun placeret i værdipapirer.

Se også: I økonomisk krise: - Ved ikke hvad jeg skal leve af

Stine Bramsen medvirkede i 2015-udgaven af 'Toppen af poppen' og kan igen i år opleves i jubilæum-udgaven af TV2-programmet.

I den forbindelse fortalte hun Ekstra Bladet, at coronavirussen har ramt hårdt hos Alphabeat, der efter en pause blev gendannet for to år siden og for alvor havde udset sig sommeren 2020 til det nye gennembrud.

- Det er et momentum, vi ikke får igen. Det kan man ikke bare lige sådan gøre næste år. Det har virkelig været voldsomt, og jeg har været sådan lidt i choktilstand de første par uger over, hvad filan er man så, hvis man ikke er sangerinde, sagde hun dengang.

Den 33-årige sangerinde har to sønner med sin mand, Kasper Adsbøll.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Stine Bramsen, men det har endnu ikke været muligt.