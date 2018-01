Sunde kurver! Nina Agdal med nyt topløst billede

Danske Nina Agdal har lagt et billede på Instagram, hvor hun viser sine kurver frem efter at være blevet afvist til en magasin-forside

Den 25-årige supermodel Nina Agdal har lagt et nyt billede ud på sin Instagramprofil. Her viser hun sig topløs for sine mange følgere.

Ifølge teksten til billedet, vælger Nina Agdal at lægge billedet ud, fordi hun netop er blevet afvist som forsidemodel, fordi hun angiveligt ikke havde den størrelse, som magasinet var interesseret.

Det har fået Nina til at skrive, at hun selv mener, at hun har sunde kurver.

- Jeg har sunde kurver, og jeg er atletisk bygget, står der i billedteksten.

Modellen forklarer, at hun gik ind til fotoshootet med en selvsikkerhed.

- Jeg gik ind til den fotoseance som en 25-årig kvinde og følte mig mere tryg i min egen krop og sundere end nogensinde før. Nogle dage er jeg en gennemsnits-størrelse, andre dage er jeg en størrelse 34, andre en størrelse 36. Jeg er ikke bygget som en catwalk-model og har aldrig været sygelig tynd. Nu, mere end nogensinde, omfavner jeg mine kurver og træner i fitnesscenteret for at forblive stærk og først og fremmest klar i hovedet, skriver hun.

Hun forklarer, at hun er meget stolt af den måde hendes krop har udviklet sig på siden hun som 16-årig startede i branchen.

- Jeg er stolt af at sige, at min krop har udviklet sig fra jeg startede, da jeg var 16, hvor jeg havde usunde spisevaner, skriver hun.

Nina Agdal plejer heller ikke være bleg for at vise sig frem. Foto: All over press

Hun lægger i opslaget vægt på, at hun netop synes, det er vigtigt at man i vælger at støtte hinanden - i stedet for at fokusere på nedbryde hinanden i forhold til udseende og vægt.

- Lad os prøve at bygge hinanden op i stedet for hele tiden at forsøge at pille hinanden ned, skriver hun.

Nina Agdal håber, at folk vil tænke mere over, hvordan de formulerer sig, så man kan bygge hinanden op i stedet for at nedbryde. Foto: All over press

