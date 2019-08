Super-Brian: Spillede kort med Lars Larsen

Den tidligere bokser har i årevis spillet golf og hygget med Lars Larsen, som han ikke tøver med at kalde et ikon

Brian Nielsen og Lars Larsen har krydser køller på golfbanen i Himmerland adskillige gange. Fået sig en god snak og et slag kort efterfølgende. Det er definitivt slut. Mandag morgen sov skaberen af Jysk-imperiet ind efter en forgæves kamp mod kræft.

- Det er sgu trist. Noget værre noget, siger Brian Nielsen til Ekstra Bladet.

Det var den tidligere boksers kone, Jeanette, der overbragte ham den triste nyhed. Den kom ikke som et chok. Nielsen har længe kendt til Lars Larsens sygdom.

Lars Larsen er død

- Vi mødtes til Made in Denmark-golfturneringen i Himmerland fem eller seks år i træk. Sidste gang var forrige år, fortæller Brian Nielsen, der ikke vil kalde Lars Larsen en nær ven.

- Men han var en god kammerat. Lars var en, man så op til. Han var altid så positiv. En rigtig god mand, som jeg kommer til at savne, siger han.

Det var deres fælles passion for golf, der bragte Lars Larsen og Brian Nielsen sammen. Og det var aldrig kedeligt, når de sås.

- Lars var en rigtig humørspreder. Han var altid i godt humør. Det sgu trist at tænke på, at han skulle rammes af den lortsygdom. Tænk på alt det, han har skabt, siger Brian Nielsen.

- Han var et kæmpe ikon, siger han uden tøven.

Brian Nielsen bor til dagligt ved Malaga, hvor han driver Brian Nielsen Golf, men lige nu er han hjemme i Danmark på sommerferie.

- Jeg kan godt finde på at møde op til bisættelsen og sige et sidste farvel, hvis det bliver muligt. Hvis familien ønsker, at det hele skal holdes privat, så respekterer jeg naturligvis det. Familien er vigtigst i denne her situation, siger han.

Døde med familien ved sin side

Ifølge pressedirektør i Jysk, Rune Pedersen, sov Lars Larsen stille ind lidt i syv i morges omgivet af sin nærmeste familie.

For knapt to måneder siden meddelte Lars Larsen, at han var blevet ramt af alvorlig leverkræft, som havde spredt sig. Derfor trak erhvervsmanden sig tilbage og overlod roret til sin søn, Jacob Brunsborg.

Lars Larsen blev 71 år.