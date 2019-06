Supermodel i Danmark: Maler grafitti og sejler rundt

Nina Agdal er tilbage for at besøge sine danske rødder

Der er fart over feltet på supermodellen Nina Agdals sociale medier.

På Instagram kan hendes mange følgere se med på den jyske models eventyr i den danske hovedstad.

Og det er da heller ikke kedeligt at følge med i.

Nina Agdal, der har gået modeshow for det kendte Victorias Secret, var i forbindelse med besøget henne ved Le Fix Design Studio på Nørrebro, hvor hun skulle vise grafittikulturen i Danmark frem til sine mange følgere på de sociale medier.

Nina Agdal er en kæmpe stjerne i udlandet, men en rigtig dansk pige, når hun er hjemme. Foto: AP/John Salangsang

Det gjorde hun sammen med designeren Benny Kusk, der instruerede hende i, hvordan man bedst brugte grafitti til at male på tøj.

- Hun kom for at vise miljøet på Nørrebro, og det er vi en stor del af, fortæller Valdemar Knuth, der er medejer af Le Fix til Ekstra Bladet.

Han var overrasket over, hvor imødekommende og sød den 27-årige verdenskendte model var.

- Det var jo som om, man allerede kendte hende. Jeg vidste ikke, hvem hun var, men hun var så overdrevet flink. Hun gjorde det virkelig godt, fortæller han.

Nina Agdal var helt klar til at spraymale, men valgte at smide handskerne. Foto: Privat

En dejlig, dansk pige

Nina Agdal blev af designeren spurgt, om hun ikke ville have handsker på, da hun skulle male, men det behøvede hun slet ikke.

- Der kunne man godt mærke, at der virkelig er noget dansk pige over hende, hun gjorde det bare og begyndte at spraymale, fortæller Valdemar Knuth.

Modellen, der tidligere har været kærester med skuespilleren Leonardo DiCaprio, havde sin mor med ned i butikken og angiveligt spurgte moderen, om de havde tid til en tatovering nede i butikken.

Det var der desværre ikke tid til, men der var tid til at Nina Agdal spraymalede sin egen Le Fix-jakke, som hun tog med sig videre ud i København.

Det blev til en jakke i ægte Nørrebro-stil. Foto: Privat

Flere kendte med

I det store følge af mennesker, der ifølge Valdemar Knuth talte omkring 50 mennesker var Brandi Cyrus, Miley Cyrus søster, også en del af holdet.

Hun var i København, inden hun senere skulle til Odense for at se sin søster optræde på Tinderbox.

På Nina Agdals Instagram kunne man senere følge med i modellens tur på et skib, hvor hun var ude at sejle.

Hvor længe Nina Agdal er i Danmark, er der ingen ord om, men forhåbentlig når hun at få vist hele København og omegn til sine mange følgere.

Det er ifølge hendes sociale medier i forbindelse med en reklame for et hotel, at den smukke danske stjerne er i landet.