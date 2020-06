Superskurks hus er til salg for 18 millioner

'Så er der mulighed for at eje et stykke dansk filmhistorie. 'LOPPENS' hus fra Antboy-trilogien er til salg!

Går ud fra, at nøglen til hans superskurke kælder og det serum, der skabte Antboy er inkluderet i prisen. Ikke helt billigt, men med regeringens fantastiske hjælpepakker og 1000 kroner ekstra til udvalgte går det nok.'

Således skriver filminstruktøren Ask Hasselbalch med glimt i øjet i et opslag på Facebook om et gammelt hyggeligt unikt håndværkertilbud, der er sat til salg for hele 18 millioner kroner i det skønne Krathuskvarter i Charlottenlund nord for København.

Huset blev benyttet i samtlige tre Antboy-film, hvor det blev brugt som superskurken 'Loppens' private hjem.

Til Ekstra Bladet fortæller Ask Hasselbalch følgende om, hvor stor betydning det gamle hus i Charlottenlund egentlig har haft for hans filmtrilogi:

- Det er et fantastisk smukt sted, som har haft stor betydning for filmene. Loppens hus er måske det vigtigste sted i hele 'Antboy'-trilogien. Det er det sted, superhelte-fortællingen udspringer fra. Det er huset, hvor Loppen i sin kælder laver det serum, som gør, at Pelle Nørhmann (Antboy) får sine superhelte-kræfter, fortæller Ask Hasselbalch og tilføjer:

- 'Antboy' bliver bidt af en undsluppen forsøgsmyre i husets have, og gennem hele filmserien vender han tilbage til huset af forskellige grunde. Hele klimakset i 'Antboy 2: Den røde furies hævn' foregår inde i huset, og 'Antboy 3' slutter foran huset på villavejen, hvor alle de danske superhelte/superskurke siger farvel. Ud fra prisen håber jeg nøglen til hans superskurkekælder, og det serum, der gav Antboy sine kæfter, er inkluderet i prisen, siger Ask Hasselbalch.

Her ses den unge skuespiller Oscar Dietz i rollen som Pelle, der forvandler sig til superhelten Antboy. Foto: Rolf Konow.

I virkelighedens verden kan man se salgsopstillingen på huset på hjemmesiden Home.

Her står der blandt andet følgende:

'Unikt håndværkertilbud i det skønne Krathuskvarter. Fremstår fuldstændig uberørt - meget velholdt og i helt original stand. Velkommen til denne unikke ejendom, som fremstår 100 % original fra 1939, med rigtig mange smukke detaljer, herunder en fantastisk hall, med fuld loftshøjde og nogle fantastisk store og prangende stuer.'

Nicolas Bro i rollen som skurken 'Loppen' i en scene fra Antboy. Foto: Rolf Konow.