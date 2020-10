Sur vin: Plaget af Coronavirus

Michael Laudrups vinforretning blev forkølet under coronakrisen og tabte penge på annullerede ordrer

Michael Laudrup skyder omkring en million kroner forbi målet i sin vinforretning, Laudrup Vinimport.

På grund af Coronavirus endte overskuddet på 415.226 kroner efter skat - omtrent en million kroner fra forventningen på halvanden million kroner.

Selskabet havde oparbejdet et skattefradrag og betalte ikke selskabsskat i regnskabsåret, der løber fra juni 2019 til juni 2020.

Ikke tilfredsstillende

Laudrup driver forretningen med sin samarbejdspartner og ven gennem mange år, Per Buhl.

De ejer hver 50 procent af forretningen, som ikke har haft det nemt under coronakrisen, da deres kunder i restaurations- og hotelbranchen har været lukket ned og dermed været nødsaget til at annullere ordrer.

’Dette er ikke så tilfredsstillende, men også et år hvor vi har haft flere udfordringer, end vi selv havde forventet’, udtaler Per Buhl i regnskabet.

Per Buhl og Michael Laudrup har indgået nye aftaler med producenter som Celler La Vinyeta, Bodegas Y, Vinedos Piqueras og Dominio de Queiron. Foto: PR

Udover de annullerede ordrer og en efterfølgende nedgang, har virksomheden måtte sælge vine til en lavere pris for at holde gang i forretningen.

Moms og afgifter

I regnskabet hyler Per Buhl over, at virksomheden udover 25 procent i moms og importtold har betalt seks millioner kroner i afgifter.

’Til gengæld har vi modtaget 538.000 kr. i lønkompensation’, skriver Per Buhl i forlængelse.

Laudrup Vinimport forhandler blandt andet Muga, Artadi, Belondrade, Pedrosa, Dog Point, Silverado, Littorai, Continuum by Tim Mondavi, Mt. Eden, Silver Oak, Mailly Grand Gru Champagne, Louis Latour, Yarra Yering, Il Borro, Pio Cesare og Justinos Madeira Wines.

Af regnskabet fremgår det, at selskabets lønudgifter til de 21 medarbejdere stiger med omkring en million kroner, så personaleudgifter i regnskabsåret tæller 10,9 millioner kroner.