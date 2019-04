Susan Astani-Kjær: Jeg skulle ikke have blandet mig

Christian Kjærs kone fortæller, at hun fortryder, at hun udtalte sig offentligt om sin mands skilsmisse fra Janni Spies

I et langt interview med Berlingske fortæller erhvervsmanden Christian Kjærs kone, lægen Susan Astani-Kjær, hvordan det til tider har været svært for hende at finde ud af, hvordan man gebærder sig mest hensigtsmæssigt som offentlig person.

Blandt andet fortæller hun, at hun ofte efterfølgende fortryder, når hun offentligt er kommet til at forsvare sin mand.

- Nogle gange får jeg sagt mere, end jeg burde. Dagen efter tænker jeg altid, at jeg ikke skulle have sagt så meget, fordi det bliver vendt på hovedet, og så bliver jeg nervøs bagefter, siger Susan Astani-Kjær til avisen.

Et af de konkrete tilfælde, hvor hun fortryder, at hun blandede sig, er i forhold til Christian Kjærs meget omtalte skilsmisse fra Jannis Spies.

Skilsmissen endte med en retssag, hvor Janni krævede et trecifret millionbeløb fra sin mand og endte med at få tildelt 35 millioner.

I forbindelse med sagen - der blev fulgt tæt af pressen - blev Susan flere gange citeret for at forsvare sin mand.

- I forbindelse med hans skilsmisse kom jeg til at sige nogle ting, jeg ikke skulle have sagt. Jeg skulle ikke have blandet mig, siger Susan Astani-Kjær og tilføjer, at hun med årene er begyndt at vænne sig til, at alt hvad hun siger og gør har offentlighedens interesse.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Susan Astani-Kjær.