Susan Himmelblå mindes Kim Larsen: Det er for tidligt

Birgitte Raabergs karriere blev katapulteret frem i rampelyset, efter hun medvirkede i 'Midt om natten' i 1984.

Den i dag 64-årige skuespiller indtog rollen som Susan Himmelblå, datter af Ove Sprogøe, der drev den lille købmandsbutik i Sydhavnen, hvor Benny og Arnold - spillet af henholdsvis Kim Larsen og Erik Clausen - etablerede deres fribyttersamfund Haveje.

Filmen, der til dels er skrevet af Larsen, blev ligesom albummet med samme titel en gigantisk succes og ligger til stadighed på top 10 over de mest sete danske film nogensinde.

Således er Raaberg også naturligt nedtryk over, at Kim Larsen er draget på sin sidste rejse.

- Det er en sørgelig dag, fordi han var en af vores helt store trubadurer, og han har lavet nogle uforglemmelige sange, der altid vil være en del af vores folkesjæl.

- Han har garanteret haft meget mere at give, så derfor synes jeg, at det er for tidligt, siger hun.

Birgitte Raaberg. Foto: Linda Johansen

Birgitte Raaberg fortæller ærligt, at hun og Kim Larsen egentlig ikke holdt kontakten ved lige, efter de blev kolleger på settet til 'Midt om natten'.

Ikke desto mindre husker hun deres arbejde sammen i 80'erne ganske tydeligt.

- Han var skøn at arbejde med. Det var fantastisk dejligt at arbejde både med ham og Erik Clausen, som jo var så godt i gang, og jeg var ny.

- Det var dejligt at læne sig op ad deres univers. Jeg var helt grøn, så det var dejligt at være med, forklarer Birgitte Raaberg.

Skuespilleren husker ikke Kim Larsen som højtråbende på settet, men nærmere agtpågivende over for instruktøren Erik Balling.

- Han var meget lydhør over for, hvad Balling havde at sige og faktisk meget respektfuld, forklarer Birgitte Raaberg.

Ligesom alt fra ministre til andre kendte og hr. og fri Jensen sørger hun også over Kim Larsens død i dag.

- Jeg vil mindes ham som et utroligt talentfuldt, musikalsk og dejligt menneske, som havde rigtig meget at give, og som gav os en sangskat, der er uvurderlig.

