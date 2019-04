Suspekt-rappers Mercedes totalskadet: Her torpederer han bilist

Ekstra Bladet kunne tirsdag fortælle, hvordan to biler var endt i et voldsomt sammenstød i et kryds på Flynderborgvej i Helsingør.

Et på flere måder spektakulært uheld, idet den ene bil havnede helt ude i rabatten, og føreren af den anden bil - en stor, sort Mercedes - viste sig at være ingen ringere Suspekt-rapperen Emil Simonsen, der nok er bedst kendt som enten Orgi-E eller Klamfyr.

Suspekt-rapper kørte galt: Mercedes totalskadet

Emil Simonsen, kendt som Orgi-E eller Klamfyr. Foto: Anthon Unger

En optagelse af selve ulykken - som kan ses herover - er nu kommet frem. Den vidner om, med hvilken kraft de to biler ramte hinanden.

Ingen af de involverede parter kom imidlertid noget alvorligt til, men ifølge et øjenvidne råbte mændene, mens Orgi-E forståeligt nok var trist over beskadigelsen af sin dyre Mercedes, som han tidligere har betegnet som 'en drømmebil'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Suspekts pladeselskab, der oplyser, at Emil Simonsen har det godt. Han har ingen yderligere kommentarer til uheldet.

Orgi-E danner sig et overblik over skaderne. Foto: Ekstra Bladet

Var lyskryds synderen?

Nordsjællands Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at der har været en påkørsel i krydset ved Flyderborgvej.

- Part ét kørte ad Flyderborgvej i nordvestgående retning og skulle ligeud gennem krydset, da der skete et sammenstød med part 2, der kørte i sydgående retning ad Stukkedamsvej og skulle ligeud i krydset, lyder det.

Og det kan være, at ingen af bilisterne er skyld i det voldsomme sammenstød, men at det blot skyldes en teknisk fejl, hvad optagelsen øverst da også vidner om. Her er det nemlig ikke muligt at spotte hverken rødt, gult eller grønt lys i signalet.

- Vi fik en anmeldelse klokken 7.50 om, at det pågældende lyskryds var gået i sort, forklarer Nordsjællands Politi, der tilføjer, at der sandsynligvis var en tekniker på stedet, da ulykken fandt sted.

Det er endnu for tidligt at sige, om nogle af parterne vil blive sigtet i sagen, lyder meldingen.