Sussi La Cour afslører: Har haft over 1000 sexpartnere

Den tidligere internationale pornostjerne og skuespiller Sussi La Cour, også kendt som Katja K, blander sig nu i den debat, som V-politikeren Anahita Malakian kickstartede på sociale medier i sidste uge.

Under hashtagget #over10 og #over100 forsøger politikeren at skabe debat og støtte kvinder i deres kamp for seksuel frihed ved at tale åbent om seksualitet og det antal af mænd, hun har været sammen med.

Anahita Malakians kampagne har fået Sussi La Cour til tasterne, og i et blogindlæg i BT fortæller hun åbent om sine egen seksuelle erfaringer.

Her lægger hun ikke skjul på, at hun har prøvet lidt af hvert. Både i forbindelse med sit job som pornostjerne, men så sandelig også i privaten.

'Da jeg som 20-årig boede i Sydafrika, fotograferede jeg en fyr med stiv dolk i sexede stillinger, iført mit sexede lingeri. Fotobutikken måtte have fået et mindre chok, da de fremkaldte billederne. Da jeg var gift med min eksmand i 1990’erne, havde vi i en lang periode vilde sexorgier hjemme hver weekend. Fyrene stod i kø for at duske mig på min anledning', skriver hun blandt andet i blogindlægget.

Katja K. om comeback: Derfor ville det ikke fungere

Over 1000 mænd

I indlægget løfter hun også sløret for, at hun har været sammen med over 1000 mænd i sit liv.

'Sådan kunne jeg blive ved med at fortælle frække historier, og faktisk har jeg ikke tal på, hvor mange mænd jeg har nedlagt. Men hvis jeg forsigtigt prøver at regne sammen, nærmer det sig nok #over1000.Tallet er ligegyldigt, men jeg vil gerne bidrage med mit stærke frisind til denne vigtige debat', lyder det videre fra den tidligere pornostjerne.

Til Ekstra Bladet har Sussi La Cour tidligere afsløret, at hendes seksuelle debut var med en langt ældre mand. Også det omtaler hun i blogindlægget.

- Historien handler om, at jeg som 13-årig bevidst opsøger en 50-årig mand, fordi jeg gerne vil opleve, hvordan det føles at have oralsex første gang. Og jeg havde udset mig ham til at være den første, fortalte Sussi La Cour dengang til Ekstra Bladet.

Katja K's første gang: Jeg var 13, han var 50

Sussi La Cour med det tidligere kunstnernavn Katja K har haft sex med 1000 sexpartnere. Arkivfoto: Claus Lunde

Vil hjælpe andre

Til Ekstra Bladet fortæller Sussi La Cour, at hun har valgt at skrive blogindlægget i BT for at hjælpe og inspirere andre kvinder.

- Formålet er at gøre opmærksom på den problematik, der ligger i, at unge danske kvinder og piger bliver udskammet, hvis de har haft mange sex partnere. Jeg vil gerne med min mangeårige erfaring, mit brand Katja K, og min baggrund som international pornostjerne, være med til at støtte op om, og gøre opmærksom på, at det ikke er ok at kvinder bliver diskrimineret pga. deres seksualitet, siger Sussi La Cour til Ekstra Bladet med henvisning til en ny rapport fra Ligestillingsministeriet, der påpeger, at seksuelt erfarne piger med skiftende partnere ofte bliver set ned på.

For at komme det problem til livs mener Sussi La Cour, at det er vigtigt, at man deler ud af sine egne erfaringer.

Dansk porno-legende: Sådan blev jeg Katja Kean

- Jeg tror, at det er vigtigt at tilføre et personligt aspekt til debatten. Man er nødt til at give noget af sig selv, hvis man er seriøs og virkelig ønsker en holdningsændring. Jeg har intet problem med at fortælle personlige historier. Hvad skulle der være mærkeligt ved det? Det har jeg gjort før, lyder det fra Sussi La Cour, som samtidig understreger, at de historier, hun deler, er fra 20 år tilbage i tiden.

- De fleste mennesker har sex og kan genkende meget fra sine egne erfaringer. Jeg skammer mig ikke over noget og deler gerne sex historier med andre. Sex er skønt og ikke kriminelt, fortsætter hun.

Tal er ikke vigtigt

Selvom hun i blogindlægget afslører, at hun har været sammen med over 1000 mænd, så er det ifølge hende ikke tallet, der er det afgørende.

Det vigtige er ifølge hende, at kvinder begynder at tale om problemet.

- Alle skal forstå, at denne kampagne IKKE handler om antallet af sexpartnere. Det er ligegyldigt! Det vigtige er netop, at vi kvinder kan sige det så højt og så ofte, vi vil, at det bliver en ‘ny normal’. At ingen til sidst løfter et øjenbryn, siger Sussi La Cour, der lige nu også arbejder på en række erotiske noveller, som ligeledes skal sætte fokus på kvinders seksuelle frigørelse.