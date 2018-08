Den tidligere pornostjerne Sussi La Cour, bedre kendt som Katja K, skal skilles fra den tidligere pornostjerne Marco Dollenz, som hun har været gift med i to år. Det bekræfter hun over for B.T.

'Jeg kan bekræfte, at Marco og jeg skal skilles, og at vi begge er enige om det. Jeg har ikke andre kommentarer til det andet end, at jeg glæder mig til at komme hjem til København og starte på en frisk for mig selv, skriver hun i en sms til Ekstra Bladet.

Sussi La Cour skal skilles fra sin mand Marco Dollenz. Foto: Linda Johansen

Sussi La Cour og Marco Dollenz mødte hinanden for over tyve år siden på pornooptagelse til filmene 'Constance' og 'Pink Prison', som blev produceret af danske Zentrope.

De to havde dog ikke et romantisk forhold til hinanden før i 2016, hvor Marco Dollenz kontaktede Sussi La Cour over Facebook. Derfra gik det stærkt og kun få måneder senere blev de gift på Københavns Rådhus.

- Der var en toplækker amerikansk fyr med, som i en af scenerne skulle stå og vaske sig, og som jeg skulle være sammen med. Det var Marco Dollenz, min nuværende mand. Vi tændte hundrede procent på hinanden, men da jeg var gift med en anden mand, var vi kun professionelle sexpartnere, har Sussi La Cour tidligere fortalt til Ekstra Bladet om forholdet til Marco Dollenz.

- Det var først efter min skilsmisse, at Marco i 2016 pludselig kontaktede mig på Facebook, og jeg fik øjnene op for ham. Jeg besøgte ham i Sydspanien, hvor vi var sammen hver dag i to måneder i døgnets 24 timer. Det var hot love, og efterfølgende blev vi gift på Københavns Rådhus, sagde hun videre.

Sussi La Cour flytter allerede i september tilbage til København, efter hun og Marco Dollenz har boet sammen i Spanien.