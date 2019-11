Sussi og Leo svindlet for 100.000 kroner

Sussi og Leo er blevet svindlet for 100.000 kroner.

En mand ringede til dem og fortalte, at han var fra Skat, som i dag hedder Skattestyrelsen. Han kunne oplyse dem om, at de skulle have penge tilbage i skat, som de skulle bekræfte, at de ville have.

På den måde lokkede han Sussi til at give ham sine personlige oplysninger.

Det oplyser parret på Instagram.

'Ja, vi er skide sure. Vi er blevet bestjålet for 100.000 kr på netbank. Der var en, der ringede og fortalte, at han var fra Skat. Vi skulle have penge tilbage, som vi skulle bekræfte.'

'Nå, dum som jeg var, blev jeg glad og sagde ja. Bagefter kan vi godt se, at det har vi aldrig skullet gøre før. Nå man nu vil vi advare jer allesammen. Skat ringer ALDRIG. De sender bare pengene,' skriver de blandt andet i opslaget.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sussi og Leo.

