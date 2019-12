Sussi og Leo svindlet for 100.000: Nu er der nyt i sagen

November startede forfærdeligt for den nordjyske musikduo Sussi og Leo Nielsen, som begge fyldte 64 år i midten af sidste måned. Ægteparret blev franarret 100.000 kroner af en svindler, som ringede og udgav sig for at være fra Skat.

- Ja, vi er skidesure. Vi er blevet bestjålet for 100.000 kr på netbank. Der var en, der ringede og fortalte, at han var fra Skat. Vi skulle have penge tilbage, som vi skulle bekræfte.'

'Nå, dum som jeg var, blev jeg glad og sagde ja. Bagefter kan vi godt se, at det har vi aldrig skullet gøre før. Nå, men nu vil vi advare jer allesammen. Skat ringer ALDRIG. De sender bare pengene,' skrev de dengang på Instagram.

Nu er der dog godt nyt for parret, der har fået en del af beløbet tilbage. Det skriver BT.

Til Ekstra Bladet fortæller en glad Leo, at godt to tredjedele - altså 60.000 kroner - er kommet ind på kontoen.

- Vi har endnu ikke fået opklaret, om det er politiet eller sparekassen, der har opsporet dem. Det ved vi ikke. De er bare kommet ind på kontoen med teksten 'svindelpenge retur'. Så jeg tænkte, at det egentlig var lidt pudsigt, men selvfølgelig er det da glædeligt, siger Leo med et grin.

- Jeg er i gang med at opklare det af ren nysgerrighed, for jeg kunne da godt tænke mig at vide, hvem der har fået dem tilbage til os.

Han fortæller, at parret er fortrøstningsfulde og regner med, at de sidste 40.000 kroner også kommer tilbage.

- Vi har en forsikring, og vi har læst os frem til, at hvis man har anmeldt det hurtigt, så får man pengene. Hvis der går flere uger, kan det godt blive et problem, men vi reagerede i løbet af en af en halv time, siger han.

Sussi og Leo har fået en del af beløbet tilbage, efter de blev svindet for lidt over en måned siden. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Passer på i fremtiden

Leo slår fast, at parret nu er blevet mere påpasselige - men det er ikke kun positivt.

- Det er jo ikke kun godt at blive 100 procent skeptisk, for der er også mange gode mennesker derude, som vi måske gerne ville hjælpe. Vi har lige fået en mail fra UNICEF med nogle børn, der lider, hvor de har spurgt, om vi vil hjælpe med 100 kroner, siger han og fortsætter:

- Det har vi jo ikke hørt noget om, og det kan godt være, at det er sandt. Så kan vi jo sagtens hjælpe med 100 kroner. Det vil vi jo gerne. Men nu gør vi det jo ikke, fordi det lige så godt kan være løgn. Det kan lige så godt være en eller anden haj, der sidder i den anden ende. Det er da ærgerligt, hvis alle begynder at tænke sådan, lyder det fra Leo.

Sussi og Leo kan opleves på skærmen i det nye år. Her kommer der nemlig en DR-serie om parret, fortalte de onsdag til Ekstra Bladet.