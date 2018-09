Suzanne Bjerrehuus: - Jeg er ved at lære at tale igen

Den tidligere tv- og radiovært er blevet opereret for sin strålestkade og får nu hjælpe til at lære at snakke igen

Efter mere end et halvt års pause fra offentligheden dukkede Suzanne Bjerrehuus torsdag aften op på den røde løber i Tivolis Koncertsal. Årsagen var simpel. Hun skulle se sin søn, 42-årige Oliver Bjerrehuus, på scenen til premiere på musicalen 'Kærlighed ved første hik'.

- Jeg havde faktisk ikke tænkt mig at komme, for jeg er ved at være at tale ordentlig. Men jeg har det rigtig godt, sagde hun og så bestemt også sådan ud.

Som et resultat af den strålebehandling, hun fik for mere end 20 år siden, har Suzanne Bjerrehuus været ramt af en forsnævring af luftvejene, der har givet hende så store vejrtrækningsproblemer, at hun ikke har kunnet tale. Det betød blandt andet, at hun måtte sige nej til alle interviews, da hun i februar måned fyldte 70 år.

- Jeg har gået og holdt mig for mig selv. Det er første aften, jeg er ude, sagde Suzanne Bjerrehuus, der i foråret blev hun opereret, så hun igen kan få luft.

- Jeg blev opereret omkring 1. marts. De lagde et lille rør ind i halsen på mig, så jeg kan trække vejret ordentligt. Så nu trækker jeg det to steder, sagde hun.

Det har dog krævet professionel hjælp at genvinde evnen til at tale ordentligt.

- Jeg har en talelærer, der har nedsat min talehastighed, som var enormt hurtigt. Jeg lærer at åbne munden, og jeg taler rigtig pænt, når jeg gør mig umage. Jeg synes, at det går rigtig godt, sagde hun med et smil.

Det er ikke kun sin egen situation, Suzanne Bjerrehuus glæder sig over for tiden. At hendes søn spiller med i 'Kærlighed ved første blik' gør hende tydeligvis pavestolt.

'Kærlighed ved første hik' er Oliver Bjerrehuus' første musical. Foto: Miklos Sazbo

- Oliver har været så glad for det. Peter Langdahl har skabt et univers af kærlighed og søde mennesker, og jeg tror, at Oliver trængte til at opleve noget varme og solidaritet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der har været mange dårlige ting i det forhold, han har haft, sagde hun og fortalte, at han ikke har været hjemme og vise mor smagsprøver på forestillingen, hvor han både synger og danser.

- Nej. Men jeg så ham i 'Vild med dans', sagde Suzanne Bjerrehuus, hvis søn røg ud som den første af dansedysten, da han var med.

- Det tog han ikke alvorligt. Men det her har han taget alvorligt. Det har været nogle lange arbejdsdage, men han har bare været så glad.

