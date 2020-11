Svær tv-skilsmisse: - Jeg tudede og tudede og tudede

- Jeg er mig selv, når jeg er på tv, og jeg er ret folkelig i virkeligheden, siger Janni Pedersen, der er gået fra at være nyhedsvært til at blive folkelig og lave hygge-tv

Præcis de varslede 12 minutter forsinket ankommer Janni Pedersen på cykel.

Tv-makeuppen sidder perfekt, men øjnene lyver ikke. Hun er træt. Heldigvis ikke mere end en danskvand og et glas hvidvin kan kurere.

Janni Pedersen kommer direkte fra studiet, hvor hun sprang til og tog et par vikartimer på skærmen på TV2 News, efter hun har været oppe fra klokken midt om natten for at sende 'Go' Morgen Danmark'. Sådan er den 52-årige journalist. Hun hjælper, hvor hun kan.

De seneste måneder har hun været vikar på netop 'Go' morgen Danmark' efter 20 år som nyhedsjournalist på TV2 - de sidste 13 år som studievært på News, og den udfordring er langt fra den eneste, hun har kastet sig ud i for nylig.

Sidste år sprang Janni Pedersen ud som forfatter sammen med sin mand, Kim Faber, og i oktober var hun første gang vært på et stort underholdningsshow, nemlig Knæk Cancer.

Må knibe sig i armen

- Jeg er nødt til at knibe mig selv lidt i armen. Det går meget stærkt lige nu. Det kunne være rart at dosere det lidt, så det var spredt ud over livet, siger Janni Pedersen, der mildt sagt har vind i sejlene.

- Ja! Det går godt. Vi har succes med vores bøger, jeg har et godt job med nogle fede opgaver på TV2, og vores børn og barnebarn stortrives. Så man kan da godt tænkte, hvornår bliver vi ramt af noget skidt, siger den populære vært.

- Sammen med Puk Elgård er jeg vel Danmarks ældste kvindelige studievært. Jeg tror sagtens, jeg kan sidde i studiet endnu om 10 år, og jeg tror ikke en gang det vil være en ulempe, siger Janni Pedersen. Foto: Kim Agerskov

Janni Pedersen stortrives med de nye opgaver, hun har fået på skærmen. Det passer hende godt, at hun har god tid til mennesker og favner så bredt.

- På News går det hurtigt. Det er hurtigt ind og ud med gæsterne, og nogle gange kunne jeg dårligt nok huske, hvilken ordfører jeg interviewede i går. På 'Go' Morgen Danmark' er der mere ro på. Begge steder handler det meget om at skabe en god og tryg stemning. Sådan synes jeg i faktisk også, at jeg er som menneske, siger hun.

Så ren som mulig

Janni Pedersen har altid gjort en dyd ud af at være fuldstændig nøgtern på tv. Hun har endda undladt at stemme ved folketingsvalg, for at sikre sin egen neutralitet. Men den holder ikke helt længere i den mere afslappede rolle, hun har nu.

- Jeg syntes ikke, at det ragede seerne, hvordan min barndom var, eller hvordan mit ægteskab gik. Jeg ville være så ren som mulig og lave objektiv journalistik, men efter jeg begyndte at skrive bøger med min mand, så var der naturligt, at der var en interesse for os. Og jeg kan konstatere her halvandet år efter, at jeg ikke har tabt på det, siger Janni Pedersen.

- Er du blevet det, man kalder folkelig?

- Ja, det tror jeg, at jeg er. Og det er da et fedt mærkat at få på. Jeg er mig selv, når jeg er på tv, og jeg er ret folkelig i virkeligheden. Jeg bliver nok aldrig Otto Leisner, men i mit eget lille segment er jeg folkelig, siger hun.

Hun er opmærksom på, hun har nået en karrieremæssig position, hvor folk lytter, når hun taler. Hvis det skal udnyttes på længere sigt, bliver ikke til at tale om politisk sprængfarlige emner. Medmenneskelighed og omsorg vil Janni Pedersen til gengæld gerne slå et ekstra slag for. Især her hjælper Janni Pedersen, hvor hun kan.

- Jeg har haft mange børn og unge mennesker boende gennem tiden, og jeg har stadig piger, der skal tilses. Det er ikke alle, der er har en mor og en far, der bor sammen, og har et godt job. Men det har jeg, og derfor er jeg forpligtet til at passe på dem, jeg kan. Og det gør jeg.

Blå bog: Janni Pedersen

52 år

Bor på Nørrebro

Uddannet journalist

Har været ansat på TV2 i 20 år

Vikar på 'Go' morgen Danmark' frem til februar

Gift med Kim Faber med hvem hun har skrevet to bøger

Ingen babe

Når man som Janni Pedersen er et kendt ansigt, følger det ofte med, at alle har en mening om en. Det tager tv-værten med temmelig ophøjet ro.

- Jeg er ret meget gjort at teflon, men hvis jeg får ti søde beskeder og én sviner, så er det da den, jeg husker, siger hun og fortæller, at hun har fået flere knapt så venlige hilsner om sit udseende.

- Der var en, der skrev til mig 'Jeg synes, at du er pissedygtig, og jeg vil gerne lytte til nyhederne, men jeg kan simpelthen ikke holde dine furer i dit ansigt ud'. Så skrev jeg tilbage, at han bare kunne lytte, for jeg laver ikke om på mig selv, siger hun.

Det holder hun helt og aldeles fast i.

- Jeg er ingen babe. Det har jeg sgu aldrig været. Men en ting kan jeg sige med sikkerhed - der kommer aldrig botox i mit ansigt. Jeg er jo spartlet godt ud med makeup, når jeg er på tv, og jeg vil da gerne se godt ud. Jeg er ikke super køn, men hvis jeg havde været virkelig virkelig grim, var jeg jo ikke blevet studievært. Det ved jeg da godt. Men jeg kan mit håndværk - og det må være det, det handler om.

- Jeg ved ikke, om jeg er stolt af mig selv og det, jeg har opnået. Måske hvis jeg ser mig selv udefra. Og når jeg ser, hvor meget jeg har knoklet for det, så synes faktisk, at det er ok, siger Janni Pedersen. Foto: Emil Agerskov

Hårdt brud: Jeg tudede og tudede og tudede

Startskuddet på at blive mere folkelig startede, da Janni Pedersen var makker med Lasse Sjørslev på TV2 News.

- Vi fungerede bare godt sammen. Han er den underspillede lune type, mens jeg er meget mere overspillet og ekstrovert. Jeg kunne tænde ham lidt, og han kunne dæmpe mig. Det gav bare noget godt fjernsyn. Og så stod vi også på en god platform, hvor vi var nogle dygtige journalister, siger Janni Pedersen og sender en tak til 'Natholdet' for at fange deres skøre og spøjse situationer og dermed puste til makkerparrets popularitet.

- Jeg elskede at lave tv med Lasse, men jeg tror også, at det var godt, at vi stoppede, da vi gjorde. Vi var begyndt at vrisse lidt ad hinanden. Lasse ville hade, hvis jeg sagde, at vi lød som et gammelt ægtepar, men det gjorde vi.

Da dagen kom, hvor tv-parret skulle skilles, tog det hårdt på Janni Pedersen.

- Jeg tudede og tudede og tudede. Lasse måtte trøste mig, da han fik jobbet på 19 Nyhederne. Men det blev en rigtig fin skilsmisse, og vi ses stadig og er rigtig gode venner. Jeg er måske bedre venner med Lasse, end han er med mig. Jeg fortæller ham alt, siger Janni Pedersen, der håber, deres veje krydses i et tv-studie en gang i fremtiden.

Janni Pedersen og Lasse Sjørslev var et fast makkerpar på TV2 News. Foto: Mogens Flindt

Han vil slå flere ihjel end mig

Efter kæmpesuccesserne 'Vinterland' og 'Satans Sommer' er Janni Pedersen sammen med sin mand i gang med deres tredje krimi, der efter planen kommer efter sommerferien.

- Det er Kim, der driver det. Jeg skriver røven ud af bukserne, så sørger han for, at det bliver skrevet ordentlig sammen. Det er benhårdt arbejde. Hvis nogen tror, at der kommer en åbenbaring en tilfældig torsdag eftermiddag, og så har man en roman, så må de tro om igen, siger Janni Pedersen og fortæller, at det ikke altid er gnidningsfrit at være et samarbejdende ægtepar.

- Kim vil slå flere ihjel end mig, så er der da hor, mord og ildebrande i vores hjem nogle gange. Er du sindssyg, vi kan diskutere. Men vi har lært at finde vores vej, siger hun og afviser, at hun skal være fuldtidsforfatter.

- Det kommer ikke til at ske. Jeg er som en cirkushest.. Jeg får så meget energi af at lave tv, så det stopper jeg ikke med.