Svarer igen på kritik: - Ja, de er gigantiske

Tonen kan til tider være hård på de sociale medier.

Det er en del af bagsiden af medaljen, når man viser sit liv frem for sine følgere. Det må folk som realitydeltageren Pernille Nygaard sande, men hun ærgrer sig over, at det skal være sådan.

I en story på Instagram svarer den tidligere 'Paradise Hotel'- og 'Ex on the Beach'-deltager igen, efter hun har fået at vide, at hun har store ører.

- Det er godt nok nogle ordentlige basser. Men ved du hvad? Nu har jeg sgu levet i 29 år, og jeg har lært at leve med dem. De er blevet en del af mig og integreret - det har de sådan set altid været. Men jeg har vænnet mig til, at de er lidt ekstraordinært store, siger hun.

- Ja, de er gigantiske, siger hun og tilføjer, at hun alligevel elsker dem.

Til Ekstra Bladet fortæller Pernille, at det ikke er første gang, hun må høre på kritiske kommentarer om størrelsen på ørerne.

- Ja, der er faktisk folk, der kommenterer på det. Der er en, der har skrevet, at mine ører er større end min fremtid, griner Pernille Nygaard.

Personligt tager hun det ikke tungt, men hun er alligevel træt af, at folk har behov for at komme med den slags kommentarer.

Derfor kommer hun nu også med en opsang og en opfordring til, at folk stopper med den slags.

- Jeg vil jo gerne vise mig som en, der siger, at folk ikke skal mobbe. Og det er også derfor, jeg kommenterer på det på min Instagram-profil, siger hun til Ekstra Bladet.

Pernille Nygaard har udover 'Paradise Hotel'- og 'Ex on the Beach' og medvirket i blandt andet 'Mig og min mor'.

