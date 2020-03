Svimlende beløb: Succesforfatter sætter huset til salg

Du skal have de store penge frem, hvis du skal blive indehaver af Anders Bodelsens hus

Er du en af de danskere, der har siddet helt ude på kanten af stolen og haft svært ved at lægge en af Anders Bodelsens spændingsromaner væk, før du har fundet ud af, hvad det ender med.

Om det så er et bankrøveri, en skæbnesvanger trafikulykke eller en kritisk gidselsituation - den prisvindende forfatter har styr på at sætte nogle rammer for karaktererne i sine bøger.

Mere fredeligt står det til i forfatterens hjemlige rammer i huset på en lukket vej i et villakvarter i Ordrup nord for København. Et hus, som netop er kommet til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Den 139 kvadratmeter store arkitektegnede villa har været i 'Tænk på et Tal'-forfatterens hænder siden 2007, hvor han købte det med hustruen Eva Bodelsen.

Og apropos tal: dengang kostede villaen fra 1953 parret 11,9 millioner kroner, men nu næsten tretten år efter kan du købe forfatterhjemmet for 10.295.000 kroner.

Anders Bodelsens hus kan nu blive dit. Foto: Niels Hougaard

Huset har fire værelser og et åbent stuemiljø med loft til kip ifølge salgsmaterialet fra Home Farum.

Se også: Tager stort skridt i forholdet

Boligområde i pristoppen

Langt de fleste af Anders Bodelsens romaner udkom i 60’erne, 70'erne og 80’erne, men vinderen af De Gyldne Laurbær udgav efter tolv års pause novellesamlingen 'Varm Luft' i 2009 - to år efter han flyttede ind i huset på Bindebøllsvej.

Siden da er huspriserne steget støt i den storkøbenhavnske bydel Charlottenlund, hvor forfatterhjemmet ligger. Det viser tal fra Boliga.dk.

I 2019 havde postdistriktet landets næsthøjeste huspriser; køberne gav nemlig i gennemsnit 58.179 kroner pr. kvadratmeter for villaerne i området - hvilket er næsten 6,4 millioner kroner for et gennemsnitligt hus på 110 kvadratmeter.

Det er kun overgået af Østerbro i København, hvor køberne gav 59.674 kroner og på den anden side af 6,5 millioner for et gennemsnitligt hus i tilsvarende størrelse.

Hvis du skal købe forfatterens hus - ikke langt fra Dyrehaven og forlystelseshaven Bakken - skal du betale lige over 74.000 kroner pr. kvadratmeter.

Flere af Anders Bodelsen bøger er blevet filmatiseret: Heriblandt 'Tænk på et tal', 'Guldregn' og 'Operation Cobra'. Udover sit forfatterskab har han også skrevet tv- og filmanmeldelser for Information og Politiken i en årrække.

Bodelsen blev i 1975 gift med Eva Bodelsen, der gik bort sidste år. Sammen har parret to døtre og flere børnebørn.

Se også: Sætter vildt kunstnerhjem til salg

Se Anders Bodelsens villa her.